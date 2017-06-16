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台中和平區、南投仁愛鄉 發布30條土石流紅色警戒 豪雨持續 南投縣仁愛鄉17日停班停課
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豪雨持續 南投縣仁愛鄉17日停班停課

2017-06-16  19:06

〔記者佟振國／南投報導〕滯留鋒面及西南氣流影響，中央氣象局今天下午至明天（17日）針對南投縣發布大豪雨特報，鑑於仁愛鄉多處道路坍方落石，縣府宣布17日（星期六）仁愛鄉停止上班上課。

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  • 鑑於仁愛鄉多處道路坍方落石，南投縣府宣布17日仁愛鄉停止上班上課。示意圖。（資料照，記者蘇金鳳攝）

    鑑於仁愛鄉多處道路坍方落石，南投縣府宣布17日仁愛鄉停止上班上課。示意圖。（資料照，記者蘇金鳳攝）

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