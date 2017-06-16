〔記者佟振國／南投報導〕滯留鋒面及西南氣流影響，中央氣象局今天下午至明天（17日）針對南投縣發布大豪雨特報，鑑於仁愛鄉多處道路坍方落石，縣府宣布17日（星期六）仁愛鄉停止上班上課。
豪雨持續 南投縣仁愛鄉17日停班停課
2017-06-16 19:06
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