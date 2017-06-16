超搶手的太魯閣馬拉松 現在開放報名

2017-06-16 19:22

〔記者王錦義／花蓮報導〕每年超搶手的太魯閣峽谷馬拉松今晚起為期1個月，開始接受網路登記報名。

由花蓮縣政府舉行、雲朗觀光集團贊助的太魯閣峽谷馬拉松，將在11月4日開跑，4個組別共1萬2000個名額，今年並首度開放團體報名，主辦單位今天舉行記者會，希望透過馬拉松的舉行，帶動地方休閒觀光產業發展，提升花蓮國際形象。

今年太魯閣馬拉松全馬名額2500人、半馬5000人、12公里的小馬2500百人、5公里迷你馬2000人，主辦單位指出，今年一律採用「活動咖」網路登記，首度開放團體報名，團體報名每單上限50人，報名到7月16日，截止後以電腦抽籤抽出正取名額，7月17日上午10點公布正取名單及候補序號，全馬第一名獎金8萬元，第二名6萬元，半馬冠軍獎金1萬元。

主辦單位花蓮縣馬拉松路跑協會指出，太魯閣馬拉松邁入第18年，得天獨厚的峽谷景色，每年都吸引國內外路跑愛好者報名，近年都超過5萬人報名，更有許多外國跑者老早就來信詢問，但受限峽谷地形，只能容納1萬2000名跑者，因此只能透過電腦抽籤，而為鼓勵優秀選手參加，從2000年開始累積參加太馬全程10次以上、男子3小時內、女子4小時內，免抽籤直接保留參賽資格。詳情可上活動官網。

過去奧運跆拳道金牌陳詩欣是今年太魯閣馬拉松代言人，她說，以前當選手時，每天要跑10公里，是意志力的磨練，不過只參加過一次馬拉松賽事，而且僅3公里，這次很榮幸為太馬代言，也想報名和國內外選手一起跑半馬，但她很擔心跑不完，還是先從小馬開始嘗試起，希望能跑出健康，和大家一起跑是很快樂的事。