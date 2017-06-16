西南氣流增強 今晚至明嚴防豪大雨

雖然目前梅雨降雨量較之前少，但在西南氣流影響下，今天（16日）起天氣將更不穩定，進入第二波梅雨降雨最劇烈的一段時間（記者方賓照攝）

2017-06-16 21:39

〔即時新聞／綜合報導〕今晚至明天（17日）西南氣流再度增強，將會出現這幾天以來最顯著的降雨，各地都要做好防災準備，山區堤防坍方、落石、土石流，平地也要注意積水或淹水。

中央氣象局指出，在滯留鋒面持續影響下，加上西南氣流增強，明天各地都容易有大雨或豪雨，西半部地區更有大豪雨以上降雨發生的機率，提醒民眾務必做好防災準備，避免前往溪邊或山區活動，並密切留意氣象局發布的最新天氣警報。

氣溫方面，持續降雨下各地早晚低溫來到23度至26度，白天中部以北及宜蘭、花蓮高溫約在25度至27度；南部及台東則在29度至30度。

空氣品質方面，明天各地皆為良好等級。

另外，明天台灣沿海空曠地區及澎湖、金馬鄰近海域易有8到9級強陣風，沿海地區風浪亦較大，海邊活動請留意。

氣象專家吳德榮指出，雖然目前梅雨降雨量較之前少，但在西南氣流影響下，今天（16日）起天氣將更不穩定，進入第二波梅雨降雨最劇烈的一段時間；氣象達人彭啟明也表示，週五、六、日的雨勢較大，民眾千萬要提高警覺。

氣象局指出，在滯留鋒面持續影響下，加上西南氣流增強，明天各地都容易有大雨或豪雨，提醒民眾務必做好防災準備。（翻攝自中央氣象局）