斗六大埔溪無名橋 搶在豪雨前拆完

2017-06-16 19:10

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣長李進勇因應可能豪雨，指示雲林縣災害應變中心指揮官今（16日）晚8點二級開設，二級開設應進駐的各單位人員，將進駐因應可能災情；另斗六市榴北段里大埔溪的無名橋也緊急搶拆除，盼在大雨來臨前拆除完畢。

雲林災害應變中心預定於明早上8點召開第一次應變會議。

斗六市大埔溪無名橋因橋樑與河床距離不到一公尺，河道通洪斷面嚴重不足，已成為河川排洪障礙，縣長李進勇日前指示緊急預防性拆除，工程需5個工作天，已積極進行中，目前橋面已完全拆除，只剩橋樑部分，希望能趕在豪雨來臨前拆除完成。