中市大里中興路遷水管 決定19日動工

大里中興路一段因排水不良頻淹水，近日梅雨又再度淹水，自來水公司為配合下水道施工，決定19日開始進行管線遷移工程。（記者陳建志翻攝）

2017-06-16 18:50

〔記者陳建志／台中報導〕中市大里區中興路一段每逢大雨就淹水，市府水利局決定闢設下水道解決水患，自來水公司配合先進行管線遷移，原訂5日施工卻因停水和工期太長引發民怨，經縮短工期並召開說明會後，水公司決定下週一（19日）開始分4階段施工，工期共50個工作天，提醒民眾施工期間上午8點到下午6點停水，除增加取水點，也請民眾儲水備用。

大里區中興路一段沿線的瑞城、金城、仁德、仁化等里，多年來飽受淹水之苦，尤其在祥全路到萬壽街路段，更是逢大雨就積水，近日不斷降下暴雨的梅雨鋒面就再度出現淹水，為徹底解決大里溪南淹水問題，立委何欣純向中央爭取到1.15億經費，將由市府水利局在中興路闢設下水道。

為配合下水道工程，自來水等管線將先遷移，水公司原訂本月5日施工，工期為70個工作天，但因工期、停水時間太長引發民怨，水公司經調整工法、增加工班，將工期縮短為50個工作天，並分4個階段施工，經召開說明會向民眾說明，決定下週一（19日）正式動工。

自來水公司台中給水廠蘇怡昌廠長表示，若沒有下雨，將在下週一正式動工，施工期間早上8點到下午6點停水，晚上6點後就恢復供水，除接受民眾建議增加取水點，也請民眾將家中浴缸、水桶儲水備用，施工時工區也會儘量縮小，降低對用路人影響。

蘇怡昌廠長表示，第1階段將先進行主線和塗城路、成功路和瑞城一街等巷道共22處制水閥埋設，施工時間為15個工作天（實際進場施工天數），下雨和星期日不施工，影響約500戶。

第2階段將進行塗城路到萬壽街間管線遷移，需15個工作天；第3階段萬壽街到成功路間，工期15個工作天；第4階段則是成功路到瑞城一街間管線遷移，需5個工作天，因公路總局擔心週六、週日影響行車順暢，此3階段下雨天和週六、週日不施工。