單親女童喪父10歲當戶長！ 獲總統教育獎

2017-06-16 19:59

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市信義國小學童楊韻妮4年級時父親因癌症去世，由於母親是緬甸嫁來台灣的新住民還未拿到身分證，當時年僅10歲的楊韻妮就成為戶長，除了家計困難，她還要身兼母親照顧妹妹，依然樂觀積極勤學向上，她今年與罹患肌肉萎縮症的忠孝國中學生鄭翼安同獲總統教育獎，市長朱立倫今天承諾請兩人去聽周杰倫演唱會做為獎勵。

信義國小6年級的楊韻妮，兩年前父親因癌症去世，留下媽媽帶著楊韻妮和妹妹，因為沒有身份，只能找臨時性工作，母女生活艱苦，幸好韻妮十分懂事，師長稱讚她雖身處逆境，但個性樂觀開朗，在學校待人和善貼心，還會照顧弱勢同學，校內「日行一善」計一滿廿次獲公開表揚、並獲得新北市105學年度學習楷模王評選為國小學生楷模王，楊韻妮說，希望自己能把書讀好，將來能夠當醫生濟世救人。

忠孝國中3年級學生鄭翼安自幼罹患肌肉萎縮症，先天的肢體肌力與耐力發展受限，走起路來搖搖擺擺，重心不穩，但他樂觀積極，努力參與資訊社團、學習Scratch程式設計、接觸PowerTech創客活動，獲得104年優秀身心障礙學生獎；參加兩岸青少年科技交流活動，也在PowerTech仿生機器人競賽獲佳績。

多才多藝的翼安，今天現場用電子琴彈奏周杰倫的歌曲「蝸牛」，獲得滿場掌聲，翼安說將來想當律師，透過法律主持正義，幫助有需要的人，朱立倫嘉勉兩位獲獎生，並且要請他們去欣賞9月份周杰倫的演唱會。