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兒少詩畫創作賽 獲獎詩作對「書」下註解…

2017-06-16  20:55

〔記者張聰秋／彰化報導〕在9年一貫、12年國教的教育體制下，學生對書本的認知，隨著就學年級上升看法大不同，彰化縣今年兒童暨青少年詩畫創作比賽揭曉，得獎創作者用文字和色筆詮釋對「書」的感覺，國小年級還可以把書當成汲取知識的寶庫，但上了國中甚至高中，「書」變成壓力來源，為了考試升學而唸。

這項比賽今年邁入第19年，參賽作品水準，一年比一年優秀，比賽先徵詩再徵畫，依年級分組競賽，從國小低中高年級組到國中、高中組，經由評審，得獎詩作83件、畫作80件，作品首展在縣府中庭，下個月在溪湖鎮藝文館巡迴展。

民眾細細品味作品，從文字之美和筆畫、色彩與線條美，領悟出創作者心境，萬興國小5年甲班李心如，優勝作品「書」，以書靜靜站在圖書館，藏著無止盡的知識，歡迎讀者進入圖書館看世界，字裡行間道出讀書可涵養心性、變化氣質。

彰興國中3年12班陳和聖，「倒數遊戲─給國三的自己」，獲得國中組詩作入選，作品提及「人從書堆中驚醒只看見掛在牆上的時鐘和月曆…」詮釋升學壓力，而彰化高中2年3班蕭有泉，其「行道樹與考生」的詩作，獲得高中組佳作，文中用天空不熄的星星，投射書桌前苦讀的身影，表達考生被升學大考束縛，夜夜挑燈夜戰求金榜題名。

不單詩文意境給人想像空間，得獎畫作也反映出創作者的內心世界，國小高年級畫作優勝員林國小劉洛安的「器官移植幻想曲」，評審給其評語，IQ188頗具幽默感，畫作人物胸前「十」字暗示開心的恐懼，人物表情誇張恰如其分。

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  • 獲獎特作集結成冊。（記者張聰秋攝）

    獲獎特作集結成冊。（記者張聰秋攝）

  • 優勝作品「器官移植幻想曲」，胸前「十」字暗示開心的恐懼。（記者張聰秋攝）

    優勝作品「器官移植幻想曲」，胸前「十」字暗示開心的恐懼。（記者張聰秋攝）

  • 國小中年級優勝作品「足球」。（記者張聰秋攝）

    國小中年級優勝作品「足球」。（記者張聰秋攝）

  • 高中組詩作佳作「行道樹與考生）。（記者張聰秋攝）

    高中組詩作佳作「行道樹與考生）。（記者張聰秋攝）

  • 國中組入選作品「倒數遊戲」。（記者張聰秋攝）

    國中組入選作品「倒數遊戲」。（記者張聰秋攝）

  • 國小高年級組優勝作品「書」。（記者張聰秋攝）

    國小高年級組優勝作品「書」。（記者張聰秋攝）

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