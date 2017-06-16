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澎湖馬糞海膽採捕偷跑 開放前夕逮3起

2017-06-16  18:37

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今天是澎湖馬糞海膽今年開放採捕首日，卻未如預期出現爆量，讓外界擔憂海膽生態發出警訊，但開放前夕連續查獲3起盜採海膽案件，對不肖偷跑漁民形成當頭棒喝，致不敢明目張膽圈養海膽，可能也是首日量少的主因。

每年馬糞海膽開放採捕首日，市場上都會出現爆量海膽，部分漁民在禁採期前，以圈養方式放在大海，開放首日再拿出販賣，早已是不爭的事實，今年各執法單位加強執法，澎湖環保案件查察小組在開放前夕，先在馬公山水漁港執行檢查無籍船筏，當場查獲2名民眾，非法採捕馬糞海膽556顆（114.5公斤）。

昨日晚間9時，岸巡七總隊尖山安檢所人員在湖西鄉尖山觀海亭岸際，發現民眾疑似採捕海膽，立即通報環保案件稽查小組前往查察，發現一名民眾違法採捕馬糞海膽，經查隨身物品有馬糞海膽51顆、約15公斤；同日夜間11時許，講美機動巡邏站在赤崁海域龍頭淺灘執行巡邏勤務時，又發現4箱保麗龍箱裝可疑物品，經查為馬糞海膽1030顆約206公斤，全案依違反漁業法函送地檢署，沒入海膽送往澎湖種苗繁殖場保管。

除了嚴厲執法、維護海膽資源外，澎湖縣政府種苗繁殖場在海膽開放採捕首日，也將1800顆馬糞海膽成膽運往烏崁保育區放流，希望透過社區自動自發的保育巡海，為產量銳減的馬糞海膽尋找生路，讓昔日澎湖海域滿滿馬糞海膽的榮景再現。

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  • 岸巡七總隊在赤崁海域，發現千餘顆海膽遭盜採。（岸巡七總隊提供）

    岸巡七總隊在赤崁海域，發現千餘顆海膽遭盜採。（岸巡七總隊提供）

  • 澎湖今年馬糞海膽開放採捕首日數量銳減，可能與執法單位嚴格執法有關。（岸巡七總隊提供）

    澎湖今年馬糞海膽開放採捕首日數量銳減，可能與執法單位嚴格執法有關。（岸巡七總隊提供）

  • 澎湖縣種苗繁殖場前往烏崁保留區放流海膽。（澎湖縣政府農漁局提供）

    澎湖縣種苗繁殖場前往烏崁保留區放流海膽。（澎湖縣政府農漁局提供）

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