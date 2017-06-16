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梅雨狂轟猛炸 罕見60公分大蚯蚓落難現形

本月初梅雨狂轟南投，一隻身長60公分的大蚯蚓不慎遭大水沖出被人發現，經特生中心鑑定是「布農腔環蚓」，且是少見的超大體型。（記者劉濱銓翻攝）

2017-06-16  18:27

〔記者劉濱銓／南投報導〕本月初梅雨鋒面連續轟炸，造成南投多處淹水，當時在名間鄉的松柏嶺山區，則有民眾在夜間發現1隻60公分超大蚯蚓，事後送到集集特生中心鑑定，雖已縮水成46公分，但仍讓研究人員直呼是少見的大蚯蚓，推測應是大雨把蚯蚓沖出，才會被人發現；惟大雨不僅為山區帶來災害，就連大蚯蚓也落難現形，也算是另類受災戶。

研究蚯蚓多年的特生中心博士沈慧萍表示，大蚯蚓名叫「布農腔環蚓」，是台灣特有種，分布在中西部山區，目前國內記錄到的最大標本體長是35.2公分；惟民眾發現大蚯蚓後是將其放在奶粉罐裡，且經過1週才送來鑑定，蚯蚓生存在狹小空間活動力大為下降，才讓體長縮成46公分，體寬則是1公分，考量上述原因，回推民眾發現的當下，是有可能達到60公分的體長，但即便如此，這也是她見過最長的「布農腔環蚓」。

沈慧萍說，台灣目前記錄到的最大蚯蚓是「台灣大蛇蚓」，體長達80公分，體寬2公分，而一般發現身長30、40公分的蚯蚓則慣稱蛇蚓，這隻「布農腔環蚓」能長到60公分確實很少見，而該種蚯蚓喜歡棲息在原生林或次生林，屬於會挖隧道的貫穿型蚯蚓，日間能在土壤表層活動，夜間則會在土壤表層或跑到地面，研判當時大蚯蚓應是在夜間活動，才不慎遭大雨沖出被人發現，最後大蚯蚓經鑑定後，也已送回原地野放。

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