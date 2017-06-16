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學生暑假求職免受騙 中市勞工局提醒「7不3要」

2017-06-16  18:27

〔記者蘇金鳳／台中報導〕隨著暑假及畢業季到來，進入青少年的求職旺季，中市勞工局呼籲青年學子，尋職時切忌貪心或好高騖遠，避免誤入陷阱，務必謹記「7不3要」原則。

勞工局表示，「7不3要」就是不繳款、不辦卡、不購買、不飲用、證件不離身、不隨意簽約、不非法工作，以及面試要陪同、要確定公司合法性、要存疑不合常理的情形，小心謹慎才是避開求職陷阱的不變法則。

曾經有學生於暑假期間，透過網路搜尋到「薪優/免經驗/學生可」的打工機會，經電話聯繫，求才公司表示是經營「茶葉」買賣，工作內容是請求職者至指定地點領取包裹，再將包裹內現金透過郵局寄往他處，並約定薪資每週8000元，該名學生不疑有他，卻在工作2週後遭警察逮捕，才驚覺自己成為詐騙集團車手。

經警察訊問後，該名學生表示，公司人員從面試到正式工作，僅用電話及通訊軟體聯繫，故不確定公司確切地點及其他相關人員，以為只是單純的物流及收款工作，卻誤入求職陷阱，還背上詐欺罪嫌。

勞工局表示，最常見的廣告用語，如「條件不拘、薪資優渥、無經驗可」、「工作輕鬆、純內勤、免經驗、可借貸」、「無須甄試、立即上班」等，從字面上看來工作入門門檻低，薪資條件、福利相當誘人，卻極有可能暗藏陷阱。

勞工局建議求職者應徵工作前，可先到「經濟部全國商工行政服務入口網」網站，查看該公司是否有合法立案登記，並了解公司營運狀況及工作內容，如果徵才廣告未留公司名稱及地址，切勿貿然依電話告知的地點，前往面試或直接工作。

此外，面試過程中，若有要求先購買產品、提供信用卡資訊、需先繳交保證金或簽訂不合理契約等，應立即藉口離開，以保自身安全。

勞工局提醒，萬一遭遇徵才廣告不實情況，應蒐集人、事、時、地、物及徵才廣告等證據，包括徵才廣告內容、簽訂的勞動契約、面試主管名片、特徵、職稱等相關資料，向勞工局檢舉。

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  • 避免青年學子在暑假求職被詐騙，中市勞工局呼籲要緊守「7不3要」原則。（記者蘇金鳳攝）

    避免青年學子在暑假求職被詐騙，中市勞工局呼籲要緊守「7不3要」原則。（記者蘇金鳳攝）

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