「吉卜力的動畫世界」特展 今移至高雄科工館展出

「吉卜力的動畫世界」特展 今天移至高雄科工館展出。（記者張忠義攝）

2017-06-16 18:57

〔記者張忠義／高雄報導〕「吉卜力的動畫世界」特展今天移至高雄科工館展出三個月。

「吉卜力的動畫世界」特展集結的9部動畫包括「霍爾的移動城堡」、「紅豬」、「天空之城」、「魔女宅急便」、「龍貓」、「平成狸合戰」、「魔法公主」、「神隱少女」及「輝耀姬物語」（手稿），展出超過23個立體經典場景及數十個縮小版的「箱子藝術」（Box Art），特展內所有場景及展品，皆是由吉卜力工作室親自設計、監製，再原裝運送來台重現。

「吉卜力的動畫世界」特展首次集結吉卜力工作室9部動畫、超過23個經典場景，所有內容不僅以大型立體造景呈現，更利用「肉眼錯視」方式，打造出空間景深的立體感，讓所有粉絲們彷彿進入高畑勲、宮崎駿所打造的動畫世界裡。

觀眾不僅能走入有龍貓的森林、天空之城拉普達、看見霍爾的移動城堡、紅豬的海灘、與「神隱少女」中的無臉男一起搭電車、或變身魔女琪琪以錯視方式製造飛上天的錯覺，最後跟著等身大的龍貓、皋月及小梅一起等公車。許多埋藏展覽的小巧思，等著粉絲挖掘，是今年暑假必看展覽！不僅如此，展期間還有機會與龍貓人偶一同拍照，也有許多特別的活動規劃，種種安排，絕對會讓南部粉絲期待度破表！

現場更有許多小巧思等著粉絲們細細發掘，不但看過動畫的粉絲能重溫經典畫面，沒看過的也能驚訝於展區細膩度與互動樂趣。

「吉卜力的動畫世界」的龍貓。（記者張忠義攝）

「吉卜力的動畫世界」霍爾的移動城堡。（記者張忠義攝）

你也可以跟無臉鬼一起入鏡，讓粉絲化身為劇中的角色。（記者張忠義攝）

利用肉眼錯視的呈現方式，讓粉絲有身歷其境的感受。（記者張忠義攝）

龍貓睡覺時的呼吸，讓動畫真的在眼前動了起來。（記者張忠義攝）

「吉卜力的動畫世界」神隱少女。（記者張忠義攝）

「吉卜力的動畫世界」平成狸合戰。（記者張忠義攝）

「吉卜力的動畫世界」神隱少女中的湯婆婆。（記者張忠義攝）

「吉卜力的動畫世界」紅豬。（記者張忠義攝）

「吉卜力的動畫世界」魔法公主。（記者張忠義攝）

「吉卜力的動畫世界」天空之城。（記者張忠義攝）

「吉卜力的動畫世界」魔女宅急便。（記者張忠義攝）

「吉卜力的動畫世界」天空之城。（記者張忠義攝）

「吉卜力的動畫世界」霍爾的移動城堡。（記者張忠義攝）

「吉卜力的動畫世界」魔法公主。（記者張忠義攝）

也可以親子一起入戲。（記者張忠義攝）