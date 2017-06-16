台南街舞團體奪台灣亞軍 遠征美國缺盤纏盼各界資援

2017-06-16 18:31

〔記者王俊忠／台南報導〕台南街舞團體OA STUDIO勇奪今年世界街舞決賽台灣區亞軍，8月將代表台灣到美國參加決賽。然而全團出國機票與住宿等費用至少需160萬元，透過募資平台僅募得30萬元贊助，盼各界踴躍伸援手幫忙圓夢，讓這個在地街舞團體能順利出國參賽、為國爭光！

OA STUDIO是由一群熱愛街舞的七年級生組成，團長黃慶源說，國際街舞比賽行之有年，但在台灣辦初賽是從去年才開始，選出的冠、亞軍可到美國參加決賽。去年該團拿到季軍，離亞軍只差0.09分，今年得到亞軍、取得出國比賽權。

不過，此團參賽者20人預估需要160萬元出國經費，扣除比賽獎金，還有約150萬元缺口。目前正積極尋找企業贊助回饋，並上募資平台尋求各界幫忙，已募到約30萬元。

這群團員白天都在上課或上班，為了替台灣爭取佳績，每天深夜都練跳到凌晨2、3點。決賽是8月份在美國鳳凰城舉行，屆時將有50多個國家街舞團體參賽。

OA STUDIO強調，拚了好幾年才有今年這次機會，知道各國參賽團體個個都實力堅強，但OA STUDIO團員大家都全力以赴，希望為台灣爭取佳績，以提高台灣的國際能見度，也盼各界能伸出援手，讓8月美國決賽之行能順利出征。