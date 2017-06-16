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桃市消防局救助訓結業 40隊員完成魔鬼訓練

桃園市消防局第20期救助訓練，共有40名隊員完成為期2個多月的訓練。（記者鄭淑婷攝）

2017-06-16  18:43

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市消防局第20期救助訓練，共有40名隊員完成為期2個多月的訓練，今日於第二救災救護大隊華勛分隊舉辦結訓典禮，由局長胡英達校閱，消防局表示，桃園市救助訓練從87年開始至今已有20年歷史，總計培訓出617位救助人員。

消防局表示，訓練課程內容包括消防戰術、體能訓練、基本繩結、各式繩索上登及下降方式、繩索救援技術、雙節梯及掛梯救助技巧、火場救助行為訓練、急流救生訓練、山域救助技能、海上救生技術、侷限空間救援及直昇機組合訓練等12項消防救助專業項目，結訓人員返隊後可立即投入各項救災工作。

消防局表示，受訓學員在訓練期間也操練龍舟，參加本年度今年「桃園市市長盃龍舟賽」，以高度的默契奪下機關組第1名的佳績，也創下消防局3連霸的紀錄。

桃園市消防局第20期救助訓練，共有40名隊員完成為期2個多月的訓練。（記者鄭淑婷攝）

桃園市消防局第20期救助訓練，共有40名隊員完成為期2個多月的訓練。（記者鄭淑婷攝）

桃園市消防局第20期救助訓練，共有40名隊員完成為期2個多月的訓練。（記者鄭淑婷攝）

桃園市消防局第20期救助訓練，共有40名隊員完成為期2個多月的訓練。（記者鄭淑婷攝）

桃園市消防局第20期救助訓練，共有40名隊員完成為期2個多月的訓練。（記者鄭淑婷攝）

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