輔英科大五星級保母檢定教室啟用 校長：強化幼保一條龍

2017-06-16 20:07

〔記者洪臣宏／高雄報導〕輔英科大「五星級」保母人員技能檢定術科測試教室今天啟用，強化「幼保一條龍」。校方表示，新手爸媽研習保母課程取得證照，照顧寶貝更得心應手，甚至可申請幼兒托育津貼每月3千元，阿公、阿嬤再學習，可避免使用偏方教養。

輔英科大原有模擬保母考場，經向勞動部技能檢定中心申請設置的保母人員檢定考場，並斥資200萬元重新打造，除供幼兒保育系學生檢定考外，公托中心在職員工也可回流複訓。

校長顧志遠今天邀大寮、林園公托中心主任張馨云、吳幸真及大寮區長施維明、輔英校友高市幼稚教育協會理事長黃慶豐、全國教保產業公會理事長簡瑞連等人共同揭牌。

顧志遠指出，輔英有幼保系、附設幼兒園、坐月子平台和林園、大寮公共托嬰中心，保母人員技能檢定術科測試教室啟用後，願做幼保領頭羊，在護理專業輔佐下，回饋社會。

幼保系主任吳柳嬌表示，該校開辦「托育人員班」課程多年，每年有3至5期，每期上課128小時，但學員要考丙級保母證照，都得到正修、樹德或屏東美和科大，該班成立可就近服務當地居民。

輔英昨天還邀請諾貝爾幼兒園等19家幼兒園和托嬰中心簽約，輔英學生將可進入實習，幼兒園老師也可以到輔英充電學習，未來還將加強雙方產學合作。