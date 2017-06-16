小琉球航線添新船 誠翔輪今從新園鹽埔港首發

誠翔輪為單船體遊艇，造價1億1500萬元，是目前東琉線中最長客輪。（記者陳彥廷攝）

2017-06-16 20:06

〔記者陳彥廷／屏東報導〕小琉球連年登島遊客突破百萬人次，不只用水電及垃圾等大增，連東港到小琉球的候船及碼頭泊席位都吃緊，業者看好小琉球旅遊人潮，申請從腹地更大的鹽埔港開航，今天新交通客船誠翔輪首航，大型船身加3D彩繪，屏東至小琉球航線的客輪正式邁入雙位數的10艘。

目前從屏東航往小琉球的固定航班皆從東港碼頭出發，共有聯營航運公司5艘、泰富航運3艘及公船琉興公司1艘行駛，近年除新航運業者加入，舊船隻更不斷更新，東琉航線堪稱軍備競賽等級的「大航海時代」，不過端午連假單日登上小琉球的突破1萬5千人，航班調度再度捉襟見肘，載到晚上才紓散人潮，看準暑假商機，聯營公司出資製作新船「誠翔」輪，日前申請「鹽琉航線」核淮，開闢琉球航運「藍海」。

耗資1億1千500萬元的誠翔輪為單船體遊艇，歷經1年時間建造完畢，全新船體為台灣製造，是目前東琉線中最長客輪，乘客數略增至192人，舺板可運送20台機車，誠翔輪船東洪文正表示，內部航儀和引擎等都採最新系統，就為打造安全船運，船身外部也3D彩繪極具海洋意象的水族，視覺上就像魚隻從船中游出來。

洪文正說，看好鹽埔港的腹地及易停車的發展性，鹽琉線也勢在必行，只要臨時候船室建好，最快1個月就可營運，航程與東港出發相仿，票價一模一樣，未來預計上下午各一班次，並配合現有東琉線調度，這個月會先支援飛馬輪上架大修的空缺。

同屬同1個漁港特定區的東港鹽埔漁港，新園鄉代會更在前年就曾提出將已飽和的東港碼頭船隻疏導至鹽埔港開船並活絡鹽埔港的訴求，鹽埔港漁船協會首屆理事長蔡健雄到場時則表示，鹽埔港水深平穩腹地大，極適合發展交通航運，但政府早答應說要發展鹽埔，在牛步後終於有新船進入，但至今卻連候船室都沒有，看不出有推動的作為。

相關影音