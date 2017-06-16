就要你入戲！ 布袋戲操偶搬演說兒童保護

2017-06-16 17:53

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林家扶中心結合育達慈善會，今天在虎尾大屯國小演出兒保布袋戲，從編劇、戲偶操作，都由學生一手負責，即將到來的暑假，往年也是兒童、少年虐待高峰期，家扶中心呼籲民眾加強兒童保護工作，減少兒童受虐事件。

育達慈善會贊助雲林家扶兒童保護工作，邀請劇團指導老師王有騰，到大屯國小成立社區布袋戲團，以詼諧俚語及順口溜，帶入「不霸凌」、「不吸毒」等兒童保護觀念，透過操偶，活潑生動的口白讓大家看得目不轉睛，掌聲不斷。

王有騰還特別以角色認識、操偶動作練習及抑揚頓挫口白語調，讓學生討論與演練，帶動學童對布袋戲的喜好與熱情，今天的演出都由學生負責，成功揣摩生、旦、淨、末、丑各個角色的發聲特色與身段，贏得全場喝采，慈善會特別準備學用品有獎問答，帶動全場氣氛。

大屯國小校長郭偉民帶領200名全校師生，一起觀賞感謝雲林家扶中心提供資源，他說，這樣的活動除了讓孩子學習傳統民俗文化，也推出新的元素，喚起大家重視兒少保護，降低受虐，建構孩子安全的成長環境。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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