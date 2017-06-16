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拿獎學金到英國修雙聯學位 弘光科大學生：超充實

2017-06-16  17:41

〔記者張軒哲／台中報導〕國內大學積極推動國際化，弘光科大每年提供總金額50至70萬元獎學金，鼓勵學生前往國外修雙聯學位，應英系畢業生陳佑宣領取獎學金，申請就讀英國密德薩斯大學 （Middlesex University） 雙聯學位，將同時擁有弘光科大、密德薩斯大學學士學位。她提醒學弟妹，英國大學授課注重上課前的準備，作業強調學術性，因此，個人時間管理格外重要。

弘光科大國際長田其虎指出，該校和英國、美國5所大學簽訂雙聯學位，其中英國密德薩斯大學有一百多年歷史，校區風景如畫，散布於倫敦北部，有些校區仍保留古典建築風格，同時擁有現代化的設備，學習環境絕佳。

應英系首位申請密德薩斯大學雙聯學位的陳佑宣，7月中旬即將從密德薩斯大學畢業，大一至大三在弘光應英系上表現相當優異，修了教學學程及輔系幼兒保育系，還在語言中心打工。

陳佑宣說，大三下學期決定申請雙聯學位，花了3星期準備IELTS雅思英語測驗，這項測驗講求聽、說、讀、寫全方位英語溝通能力，自己聽力比較弱，為了一次過關達到5.5分標準，每天平均花3個多小時準備，終於考出6分成績，順利拿到獎學金，在大四時到英國念書。

陳佑宣指出，雖然在英國念的也是應用英語系，但課程內容偏向多媒體運用、新聞英文，英國同學已經有3年傳播理論學習基礎，自己得在1年補足，準備功課及作報告的壓力會比較大，但收穫也很多，「這一年實在非常充實」。

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  • 應用英語系畢業生陳佑宣修教學學程及輔系幼兒保育系，還申請雙聯學位。（記者張軒哲攝）

    應用英語系畢業生陳佑宣修教學學程及輔系幼兒保育系，還申請雙聯學位。（記者張軒哲攝）

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