台中啟明畢業典禮 多障腦麻生不捨離校

2017-06-16 17:39

〔記者張軒哲／台中報導〕臺中啟明學校105學年度日校暨進修學校畢業典禮今日舉行，今年共45名畢業生，隨著少子化衝擊，小學部新生數不足有減班壓力，教師李孟珍、張華書申請調校，隨著班級學生一起「畢業」，眾人離情依依，多名學生哭紅了眼，場面感人。

上午畢業典禮副市長林依瑩與市議員翁美春到場致意，今年高三畢業生中，視障高中部4位學生報考身心障礙學生升大專甄試，全數錄取大專校院，全班8人也全數取得丙級按摩技術士證照；綜職高中部11位畢業生，因大多為重度認知能力缺損生，學校也積極協助媒合學生轉銜安置，以解決家庭的負擔。進修學校方面，自民國62年設班以來，已有42屆畢業生，但因時代改變，教育普及和少子化，今年送走最後13位畢業生後便功成身退，吹起熄燈號。

視障高中實用技能班的畢業生林家緯，一出生雙眼全盲且伴隨極重度腦麻，國中時從台南縣進入啟明就讀，但因腦麻而四肢僵硬，需皆為女助理老師和宿舍老師，咬緊牙根背著身材高大的阿瑋上上下下，為他換尿片、洗澡、復健，非常的辛苦；同時也每天幫他推輪椅、一口口餵食，慢慢地陪他口語訓練，6年下來，阿瑋已能慢慢一字一句簡單的回答問句。

看著自己像嬰兒般照顧成長的孩子即將畢業，助理和宿舍老師都噙著淚，將家緯輪椅的推把交給他的媽媽。林媽媽說，只生育家緯一名孩子，還好這6年啟明學校照護家緯，才能打工掙錢，減輕經濟負擔，家緯畢業返家，勢必辭職在家照顧。

家緯得知要畢業離校，表情哀戚，卻又哭不出聲音，讓教師很不捨，祝福他能更加進步。