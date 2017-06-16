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醫療崩壞！醫師爆褥瘡病人被從台北丟到嘉義

2017-06-16  19:11

〔即時新聞／綜合報導〕嘉義市陽明醫院院長謝景祥在臉書爆料，某台北醫學中心的整形外科把一名褥瘡病患轉給他，因為沒有整形外科醫師愛處理褥瘡，身為骨科醫師的他不得不撈過界幫忙。他點出，褥瘡病人處理時間長，健保給付少，每收治必賠錢，他曾收治褥瘡病人卻被砍16天住院費；因此不是整形外科醫師的問題，而是整體醫療崩壞。

褥瘡病人住院19天 健保砍16天

謝景祥昨在臉書表示，某台北醫學中心整形外科，14日把一名有15公分大褥瘡的病患轉給他，理由是他曾為該病人開過刀，但褥瘡應該是整形外科專長，讓他好奇，難道現在整形外科真的「救醜不救命」了嗎？他感嘆，因為沒有整形外科醫師愛收治褥瘡，看到病人很可憐，他身為骨科醫師不得不撈過界來幇忙。

他話鋒一轉指出，現在沒有多少醫師願意積極處理褥瘡，病人狀況都很差，每次換藥都要動用2到3人，時間長，健保給得很少，連材料費都不夠，收治褥瘡保証每個病人都賠錢，開完刀後手術室也要消毒、清潔、停用。

他感嘆，自己雖想幫忙但健保狂刪，他年初曾收治一名褥瘡病人，住院包含手術、清瘡、換藥共19天，健保卻砍掉16天住院費用，只准住3天。而日前收治那名褥瘡病人，健保只能申請傷口處置費，還不能申請手術費，難道要對他說「健保只准你住3天，3天後請回家自己照顧傷口」？謝景祥說，他真的說不出口。

醫療崩壞 謝景祥：位高權重者責任大

謝景祥表示，他希望那名把褥瘡病患轉給他的台北整形外科醫師可以看到這篇文章，以後別再把病人推到嘉義；也希望砍他住院費的審查醫師看到，「希望您以後努力收褥瘡病人，通通3天出院，有機會得諾貝爾醫學獎。」

謝景祥今天補充，醫療崩壞已久，他反省後認為不該指責沒有出去開業、還留在醫學中心的整型外科醫師，或許對方有其他原因，他願誠心道歉。他認為，包括總統、行政院長、衛福部部長、健保署署長、健保會的委員、所有醫療工作者、所有享受便宜大碗健保服務的人民，大家對醫療崩壞都有責任，但越是位高權重的人，責任越大。

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  • 嘉義市陽明醫院院長謝景祥在臉書爆料，某台北醫學中心的整形外科把一名褥瘡病患轉給他。圖為陽明醫院。（資料照，記者王善嬿攝）

    嘉義市陽明醫院院長謝景祥在臉書爆料，某台北醫學中心的整形外科把一名褥瘡病患轉給他。圖為陽明醫院。（資料照，記者王善嬿攝）

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