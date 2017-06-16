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醫病》皮膚癌未追蹤 老翁眼球潰爛刨除

2017-06-16  17:19

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣1名79歲的陳姓老翁，10年前在右眼附近罹患皮膚癌，經手術成功切除癌細胞，可是10年來陳翁都未到院追蹤復原狀況，直到癌細胞復發並侵入右眼球，才緊急到衛福部彰化醫院就醫，可是眼球已經潰爛嚴重，必須摘除才能保命。整形外科醫師呂明川表示，如果早點追蹤治療，或許就不用摘除右眼了。

單身的陳姓老翁住在養護之家，10年前曾到中部某醫院進行皮膚癌手術，後來中風臥病在床，行動不便，從此未到醫院進行復原追蹤，日前癌細胞復發，並侵襲右眼球，但陳翁卻又拖延了一段日子才就醫，診療後才發現，右眼球已經完全失明且潰爛，必須完全摘除，也得進行外觀重建。

彰化醫院副院長、血液腫瘤科醫師樊聖表示，陳翁到院時，因右眼潰爛，外觀極為嚇人，必須緊急治療，否則癌細胞擴散腦部、肺部，恐有生命危險，可是評估陳翁年紀已大，化療風險高，電療也有放射線危險，恐會導致兩眼全盲，因此決定採右眼摘除手術。

呂明川表示，陳翁右眼摘除後順利清除癌細胞，可是右眼框呈現下陷缺損，須進行整形手術，一般會取大腿肉進行顯微手術，但陳翁年紀無法負荷10小時的麻醉與手術，只好以頭部右上方的顳肌皮瓣轉移手術去填補缺損，再取前額皮瓣重建外觀。

呂明川也說，陳翁若能持續追蹤皮膚癌復原狀況，並馬上處理，或許能避免失明，也能保住眼球，也呼籲癌症治療後患者須持續追蹤，周邊親友也應多定期關心提醒，以免遺憾發生。

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  • 彰化醫院整形外科醫師呂明川指出病人病灶。（記者陳冠備翻攝）

    彰化醫院整形外科醫師呂明川指出病人病灶。（記者陳冠備翻攝）

  • 陳姓老翁皮膚癌手術後未持續追蹤，導致10年後右眼球被癌細胞侵襲潰爛。（記者陳冠備翻攝）

    陳姓老翁皮膚癌手術後未持續追蹤，導致10年後右眼球被癌細胞侵襲潰爛。（記者陳冠備翻攝）

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