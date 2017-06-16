高雄巨蛋國際旅展今起4天 巴拿馬行程取消

2017-06-16 17:15

〔記者張忠義／高雄報導〕高雄巨蛋國際旅展今天登場，為了吸引人氣，主辦單位一開幕就舉辦我愛長灘島，夏日蛙王搶「灘」大作戰，參賽者先吃一大片西瓜，再穿著潛水裝備，將兩顆榴槤搬運至指定地點後，再將大西瓜滾回終點者是第一名，為了奪冠，5名參賽女性完全不計形象，最後由楊小姐奪冠。

行家旅遊鍾副總表示，因應外交現況，目前只要有至巴拿馬之行程皆全數取消，建議有出遊計畫之消費者可轉至北歐、土耳其、巴爾幹半島、俄羅斯或秘魯等國家，尤其是北歐是為本季推廣重點，可觀看有名的午夜太陽奇觀。

楊小姐是保險專業人員，預計10月結婚，原本想來旅展逛逛，規畫蜜月旅遊行程，剛好有資格參加旅展開幕活動，抱著勢在必得的心情，沒想到真的獲得了最大獎長灘島的機票，決定跟老公一起去長灘島渡假，但是一下子吃太多西瓜，她說，大概一個月都不敢再吃西瓜了！

旅展也推出各式優惠案，像吉帝旅遊自由行，高雄出發到澳門3天，最低價1999元；五福旅遊的東京雙樂園迪士尼及KITTY彩虹樂園5日遊，優惠價3萬3800元起，第二人再減3000。清境福爾摩莎時尚會館推出雙人房1泊3食旅展特惠2980元；台東太麻里曙光渡假酒店親子童樂1泊3食，每人4999元，2人同遊可享第3人兒童半價優惠；義大天悅飯店百匯自助餐廳平日雙人午餐券旅展特惠價999元。