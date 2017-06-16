| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台中和平區、南投仁愛鄉 發布30條土石流紅色警戒 豪雨持續 南投縣仁愛鄉17日停班停課
 首頁 > 生活

高雄巨蛋國際旅展今起4天 巴拿馬行程取消

2017-06-16  17:15

〔記者張忠義／高雄報導〕高雄巨蛋國際旅展今天登場，為了吸引人氣，主辦單位一開幕就舉辦我愛長灘島，夏日蛙王搶「灘」大作戰，參賽者先吃一大片西瓜，再穿著潛水裝備，將兩顆榴槤搬運至指定地點後，再將大西瓜滾回終點者是第一名，為了奪冠，5名參賽女性完全不計形象，最後由楊小姐奪冠。

行家旅遊鍾副總表示，因應外交現況，目前只要有至巴拿馬之行程皆全數取消，建議有出遊計畫之消費者可轉至北歐、土耳其、巴爾幹半島、俄羅斯或秘魯等國家，尤其是北歐是為本季推廣重點，可觀看有名的午夜太陽奇觀。

楊小姐是保險專業人員，預計10月結婚，原本想來旅展逛逛，規畫蜜月旅遊行程，剛好有資格參加旅展開幕活動，抱著勢在必得的心情，沒想到真的獲得了最大獎長灘島的機票，決定跟老公一起去長灘島渡假，但是一下子吃太多西瓜，她說，大概一個月都不敢再吃西瓜了！

旅展也推出各式優惠案，像吉帝旅遊自由行，高雄出發到澳門3天，最低價1999元；五福旅遊的東京雙樂園迪士尼及KITTY彩虹樂園5日遊，優惠價3萬3800元起，第二人再減3000。清境福爾摩莎時尚會館推出雙人房1泊3食旅展特惠2980元；台東太麻里曙光渡假酒店親子童樂1泊3食，每人4999元，2人同遊可享第3人兒童半價優惠；義大天悅飯店百匯自助餐廳平日雙人午餐券旅展特惠價999元。

廣告
  • 高雄巨蛋夏季國際旅展今天起到19日在高雄巨蛋體登場。（記者張忠義攝）

    高雄巨蛋夏季國際旅展今天起到19日在高雄巨蛋體登場。（記者張忠義攝）

  • 為了吸引人氣，主辦單位一開幕就舉辦我愛長灘島，夏日蛙王搶「灘」大作戰。（記者張忠義攝）

    為了吸引人氣，主辦單位一開幕就舉辦我愛長灘島，夏日蛙王搶「灘」大作戰。（記者張忠義攝）

  • 高雄巨蛋國際旅展今天登場，因應外交現況，目前只要有至巴拿馬之行程皆全數取消。（記者張忠義攝）

    高雄巨蛋國際旅展今天登場，因應外交現況，目前只要有至巴拿馬之行程皆全數取消。（記者張忠義攝）

  • 高雄巨蛋國際旅展今天登場，為了獲得免費機票，5名參賽女性豁出去參加趣味活動，完全不計形象。（記者張忠義攝）

    高雄巨蛋國際旅展今天登場，為了獲得免費機票，5名參賽女性豁出去參加趣味活動，完全不計形象。（記者張忠義攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 巴拿馬 旅展
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台巴斷交
齊柏林空勘罹難
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧香蒜土雞腿
夏季海鮮✧香炒花枝
日式✧嫩薑五花肉捲
肉丸怎麼做才好吃？
轉寄

標題：高雄巨蛋國際旅展今起4天 巴拿馬行程取消


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月16日‧星期五‧丁酉年五月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.