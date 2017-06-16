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培育綠能產業人才 南市觀光協會開辦失待業者職訓課

2017-06-16  16:57

〔記者王俊忠／台南報導〕全球暖化日益嚴重與傳統能源快速耗竭問題產生，世界各國將節能減碳列為重要施政方向，發展綠色、再生能源的產業經濟。勞動部勞動力發展署委託南市觀光協會辦理失業者適性職訓課程，要輔導失業民眾投入綠能科技產業，培育綠能產業人才及提高就業率。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長柯呈枋指出，為幫助轄區綠能產業持續培育人才，規劃開辦綠能技術人員培訓「再生能源運用實務班」、「產業節能實務應用班」、「物聯網智慧應用實務班」這三門職訓課程，供民眾培養綠能技術，呼籲目前失業或待業、想轉業的民眾把握機會報名參訓，做個21世紀最有前景的綠領人才。

主辦單位表示，凡是目前失業、待業或想轉業者均可參訓，課程1期3個月，有專業的學術、實務界專家授課，全力輔導學員就業。為吸引民眾參訓，符合參訓條件資格者只需負擔2成訓練費用（約1萬元），具長期失業的中、高齡特定身分還能每月申領職訓生活津貼1萬2605元，每班學員招收30人。

南市觀光協會說明，此委訓計畫開辦3門課程，分別是第1班「再生能源運用實務班」─傳授水電技術、電機空調專業基礎，進而學習太陽能熱水器安裝維修、熱泵安裝與維修、空調技術，整個訓練涵蓋施工、基礎維修、規劃等3個階層產業人才需求，報名迄6月26日止，7月3日開訓。

第2班「產業節能實務應用班」─培訓溫室無土栽種及水循環養殖知識，透過手機監控農場設備，應用在魚菜共生養耕技術，預計7月中旬開訓；第3班「物聯網智慧應用實務班」─學習並開發溫室栽種及網室栽種的降溫系統、感測元件、自動化灑水降溫與種植記錄分析使用的數位化技術，預計8月中旬開訓，欲參訓民眾可電洽（06）2355818南市觀光協會或上台灣就業通網站查詢。

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  • 勞動部勞動力發展署雲嘉南分署委託南市觀光協會開辦綠能產業人才相關培訓班今天啟動。（記者王俊忠攝）

    勞動部勞動力發展署雲嘉南分署委託南市觀光協會開辦綠能產業人才相關培訓班今天啟動。（記者王俊忠攝）

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