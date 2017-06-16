培育綠能產業人才 南市觀光協會開辦失待業者職訓課

2017-06-16 16:57

〔記者王俊忠／台南報導〕全球暖化日益嚴重與傳統能源快速耗竭問題產生，世界各國將節能減碳列為重要施政方向，發展綠色、再生能源的產業經濟。勞動部勞動力發展署委託南市觀光協會辦理失業者適性職訓課程，要輔導失業民眾投入綠能科技產業，培育綠能產業人才及提高就業率。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長柯呈枋指出，為幫助轄區綠能產業持續培育人才，規劃開辦綠能技術人員培訓「再生能源運用實務班」、「產業節能實務應用班」、「物聯網智慧應用實務班」這三門職訓課程，供民眾培養綠能技術，呼籲目前失業或待業、想轉業的民眾把握機會報名參訓，做個21世紀最有前景的綠領人才。

主辦單位表示，凡是目前失業、待業或想轉業者均可參訓，課程1期3個月，有專業的學術、實務界專家授課，全力輔導學員就業。為吸引民眾參訓，符合參訓條件資格者只需負擔2成訓練費用（約1萬元），具長期失業的中、高齡特定身分還能每月申領職訓生活津貼1萬2605元，每班學員招收30人。

南市觀光協會說明，此委訓計畫開辦3門課程，分別是第1班「再生能源運用實務班」─傳授水電技術、電機空調專業基礎，進而學習太陽能熱水器安裝維修、熱泵安裝與維修、空調技術，整個訓練涵蓋施工、基礎維修、規劃等3個階層產業人才需求，報名迄6月26日止，7月3日開訓。

第2班「產業節能實務應用班」─培訓溫室無土栽種及水循環養殖知識，透過手機監控農場設備，應用在魚菜共生養耕技術，預計7月中旬開訓；第3班「物聯網智慧應用實務班」─學習並開發溫室栽種及網室栽種的降溫系統、感測元件、自動化灑水降溫與種植記錄分析使用的數位化技術，預計8月中旬開訓，欲參訓民眾可電洽（06）2355818南市觀光協會或上台灣就業通網站查詢。