洪水就在家門口！ 仁愛鄉眉溪護岸掏空16戶危急

2017-06-16 16:58

〔記者佟振國／南投報導〕連續兩波梅雨，導致南投縣仁愛鄉南豐村眉溪護岸多處掏空或流失，不僅聯外道路中斷，沿岸的12、16鄰約16戶居民，更面臨洪水直逼家門口的危機，距離崩塌護岸最近的1戶已經不到1公尺，鄉公所緊急協調農委會水保局、水利署第三河川局，吊掛消波塊保護受損護岸，由於滯留鋒面持續發威，鄉長江子信也要求危險區居民做好撤離準備，以策安全。

月初的首波梅雨災害，已造成仁愛鄉南豐村眉溪的護岸多處破損，村長郭明德表示，相關單位都還來不及因應，第二波梅雨鋒面的降雨時間更長，導致16鄰沿岸約100公尺護岸掏空，與護岸共構的道路不是沖毀就是下陷，6戶居民對外交通中斷，只能靠步行與接駁，多數已勸導下山暫時依親。

鄭姓住戶憂心指出，上方是彎曲河道，16鄰位處凹岸，溪水不斷沖刷，近20年來聯外道路已因洪水中斷多次，大水甚至快淹到家門口，現在只敢白天來處理農事，晚上就得下山。

至於在對岸上方的12鄰，災情也相當嚴重，溪水改道已吞沒岸邊農田，護岸持續下陷崩塌，上方有10戶民宅，距離崩塌護岸最近的大約只剩1公尺，溫姓住戶表示，溪水隆隆作響，大家都徹夜難眠，冒雨勘查，發現農田已經流失，趕緊收拾行李隨時準備撤離避難。

江子信指出，公所已緊急協調上級水保局、第三河川局支援，於護岸受損處吊掛消波塊，避免持續沖刷導致災害擴大，由於豪雨特報持續發布，居民要做好撤離準備。