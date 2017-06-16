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大甲區槌球場周邊排水不佳 連日豪雨道路積水

大甲區槌球場週邊道路積水。（記者張軒哲攝）

2017-06-16  16:47

〔記者張軒哲／台中報導〕連日豪雨，導致大甲區槌球場週邊住戶門前淹水，居民怨聲四起，市議員吳敏濟今日邀集水利局及相關單位會勘，要求市政府編列雨水下水道工程預算，克服地主拒絕提供土地的困難，明年汛期之前必須完成此易淹水地區雨水下水道工程。

大甲區槌球場週邊雁門路、錦上街、大智街、和平路一帶住戶密集，是近年大甲易淹水地區，數百戶居民每逢大雨，馬路淹水達一台尺深，車輛駛過激起的水花就朝兩側住宅裡潑灑，一出門鞋襪陷入積水中，生活品質大受影響。

吳敏濟指出，曾向市府水利局爭取，將上述易淹水地區納入104年「大甲區雨水下水道重新檢討規劃報告」，編列1870萬元，規劃新闢總長375公尺的雨水下水道，將雨水導入后里大排，但因部分用地未能獲得地主無償提供，工程因而延宕，至今無法施作。

近日梅雨鋒面滯留全台，大甲區槌球場週邊道路積水，ibike站點也泡在水中，淹水情況更為嚴重，住戶怨聲連連，質疑現有的排水溝排水功能不佳，主要是排水溝內有太多電纜及管路，容易擋住垃圾，阻礙排水功能。吳敏濟說，要求水利局原設計路徑若無法執行也需就近繞道設計，或是編列土地徵收款，以取得雨水下水道工程所需土地。

水利局正工程司吳國正允諾，水利局一定盡力在今年汛期之後著手進行下水道工程規劃，務必在明年汛期前完工，徹底解決水患。

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  • 吳敏濟邀相關人員會勘大甲區槌球場週邊排水系統。（記者張軒哲攝）

    吳敏濟邀相關人員會勘大甲區槌球場週邊排水系統。（記者張軒哲攝）

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