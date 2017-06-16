市售PVC塑膠桌墊2成有毒！家長籲退出校園

2017-06-16 16:45

〔記者蔡淑媛／台中報導〕學校常用的PVC塑膠桌墊安全嗎？主婦聯盟等家長團體今天指出，這類塑膠墊不但被稱為毒塑膠，且長期接觸恐有塑化劑溶出危險，呼籲PVC桌墊全面退出校園，並要求市府儘速抽驗市售及校園桌墊，於9月開學前公布抽驗結果。

中國附醫毒物科主任洪東榮指出，PVC是聚氯乙烯塑膠，其中含有塑化劑，在高溫、高酸環境易溶出，動物實驗發現可能致癌，人體實驗可能造成性早熟、女乳症等，恐影響孩子的荷爾蒙分泌，除了桌墊，巧拚地墊也常用，建議使用後要多洗手、不要啃咬、嘴巴接觸，如果破損要更換，減少影響。

主婦聯盟結合人本教育文教基金、台灣親子共學團、台灣公民家長聯盟，針對校園常用PVC桌墊提出安全質疑，PVC是聚氯乙烯材質，為3號塑膠，也被國際綠色組織稱為毒塑膠，不但含有塑化劑，燃燒後也會產生戴奧辛，中小學常使用PVC桌墊，學生在校讀書、吃飯、睡覺幾乎全日接觸，令人擔憂對孩子的危害。

主婦聯盟許會長張明純、副會長許心欣指出，政府規定塑膠軟桌墊含有塑化劑不得超過1％，但市面不合格卻很嚴重，經濟部標準檢驗局在前年抽驗雙北市高達85％超標，今年抽驗全台也有2成超標，甚至有超過235倍。

就讀小六的蔡同學今天驚聞天天使用的PVC綠色桌墊竟然含毒，嚇得說以後不太敢用了，蔡媽媽說PVC桌墊方便、便宜，如果在安全範圍就會繼續使用，不然希望政府找出替代品，也希望政府能加強監督品質。

教育局專委王淑懿表示，桌墊有其實用性，目前不會要求退出，對於校園使用情形是否都合格，無法了解，但學校購買桌墊必須須符合規定，學生自購無法管理，不會提醒注意，至於是否要抽驗則會評估。