| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

保護自己關心別人 勵馨暑假為青少年辦系列活動

2017-06-16  16:31

〔記者蘇金鳳／台中報導〕勵馨基金會在暑假將針對15歲及18歲女孩，舉辦3天的「魔法少女電力營」，及針對一般青少年，進行為期一星期在「夢想之牆」抒發言論，要讓青少年懂得保護自己，更懂得關懷社會，明瞭是非，有正確的判斷，不要亂當酸民。

許多人在青少年時期，心中只有自己或者只關心愛情，但青少年若懂得關心社會，因了解的社會各深層問題，「為賦新詞強說愁」的問題將會減少，對其身心都有幫助。

暑假將到來，針對不太會規劃自己時間的青少年，勵馨基金會將舉辦一連串的活動，其中將於7月7日至7月9日，在女兒館舉辦「魔法少女電力營」，對象清一色都是女孩兒，將招收30名。

勵馨基金會表示，此一暑期營除了讓女孩兒討論彼此的經歷外，在關心自己之餘，也能關心社會議題，如空污問題，如勞工權益問題，這些都是現在及未來跟自己息息相關的議題。

此外，針對林奕含事件，勵馨基金會也會教少女們如何保護自己，如何面對權力比自己大者，如何拒絕不應有的要求。

另外，勵馨基金會希望青少年們能釋放自己的想法，將於7月19日至7月23日舉辦「夢想之牆」的活動，今年已進入第3屆，每一屆都有一個議題，第一屆是討論「在我死之前，我想要」，第二屆「如果我有一筆錢，我想要」，今年是「愛情跟麵包，我選擇」。

不分性別都可以在「夢想之牆」抒發己意，活動結束後勵馨會將意見整理起來，除了可了解青少年們的想法，更可作為其他青少年的參考。

廣告
  • 勵馨基金會在暑假將為青少年舉辦一系列的活動。（記者蘇金鳳攝）

    勵馨基金會在暑假將為青少年舉辦一系列的活動。（記者蘇金鳳攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台巴斷交
齊柏林空勘罹難
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧香蒜土雞腿
夏季海鮮✧香炒花枝
日式✧嫩薑五花肉捲
肉丸怎麼做才好吃？
轉寄

標題：保護自己關心別人 勵馨暑假為青少年辦系列活動


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月16日‧星期五‧丁酉年五月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.