省卻轉乘不便 彰化溪頭直達車9月試營運

2017-06-16 16:32

〔記者張聰秋／彰化報導〕縣府日前與縣內2家客運業者，達成補助新車和取得路線經營許可的決議，將補助彰化客運和員林客運各6輛全新公車，在新車就定位前約需半年作業期，而在這段等車的空窗期，為了兌現縣長魏明谷的口頭承諾，縣府工務處想出變通方法，商請客運業者調配3年車齡內的新車，力拚今年9月試營運上路。

交通部觀光局推出「台灣好行」公車景點接駁服務，其中，溪頭路線是中部最熱門路線，也被引喻是銀髮退休族的「18趴專線」，現由彰化、員林和南投共3家客運業者聯營，1日彰化南投往返，讓退休族和民眾享受山林踏青的樂趣，現行路線從台中烏日高鐵站發車，彰化縣民搭乘者需從彰化搭車到台中烏日，轉車再搭乘，很不方便。

社會處長黃淑娟表示，社會處每年編列約7000萬元，補助縣內65歲以上長者，持長青福利卡搭乘縣內2家客運公車，票價5折優惠，可從長青卡每月儲值1000元扣抵，月底即使仍有餘額，每月1日仍重新歸零，無法累計儲值，全縣目前發卡量約10萬張，不過，這麼多卡並非人人都會用完，多數都有剩餘。

黃淑娟指出，溪頭路線由彰客、員客和投客聯營，現況，年滿65歲的彰化縣民，持長青卡可扣抵儲值只限彰客和員客，南投客運不在優惠範圍，彰化溪頭直達車上路後就可用長青卡裡的儲值金扣抵。

工務處長林漢斌表示，工務處已完成向交通部公路總局、國道高公局申請取得路權，規劃「彰化-國道3號-溪頭」及「員林-台76-國道3號-溪頭」共2條公路客運直達溪頭路線，6月8日和彰客與員客達成經營權協議，新車最快在今年11月、12月可以啟用，在此之前，縣府商請客運業者調度車輛，配合縣府宣導，可以在今年9月試營運。

林漢斌指出，試營運期間，銀髮族縣民直接持長青卡搭乘，省去從彰化再搭車到烏日轉乘「台灣好行」的公車，彰客發車點在彰化市、員客發車點在員林轉運站，彰化溪頭全票181元、半票90元，員林溪頭140元、半票70元。