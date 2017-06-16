殺了山豬再畢業！ 博屋瑪國小泰雅畢業式難忘

2017-06-16 16:06

〔記者李忠憲／台中報導〕6月正值學校畢業季，各校無不舉辦特別的畢業式歡送畢業生，全國第一所原住民實驗小學的和平區博屋瑪國小，為延續泰雅族文化，今天一早特別以傳統抓豬、殺豬課程，當作畢業生最特別的畢業禮，也為國小6年學習做完結。

博屋瑪國小12名應屆畢業生在部落頭目祈福、耆老及學生家長陪伴下，4名男生先與大人一起挑戰捕抓飼養2年，重達160斤的豬。大家費了九牛二虎之力，順利以繩索套住豬腳擒住，接著把豬綁在木頭上，再合力扛上搬運車帶回學校。男學生接著體驗殺豬放血、火烤除豬毛等過程，女學生則負責清理內臟。

博屋瑪國小校長比令．亞布表示，博屋瑪掛牌後，實施原住民實驗教育已1學年，除一般學科課程外，每週都規劃11堂泰雅文化課程。學生開心學習到不想下課，甚至有人生病還堅持到校上課學做陷阱。學校每半年做的一般學科檢測，發現學生成績都呈上揚趨勢，沒有受到傳統文化課程影響。

比令．亞布說，文化就是在生活中實踐，傳統文化課程可讓學校與部落，透過文化拉近關係，並讓泰雅文化得以傳承、永續下去。外界或許會覺得年紀小就殺豬太血腥，但傳統泰雅族男子12歲就能上山狩獵，殺豬對他們而言其實稀鬆平常。

畢業生林皓祖表示，第一次體驗抓豬、殺豬，讓他了解到泰雅原民文化十分開心。抓豬過程十分困難，幸好最後順利完成任務；吳喆軒也說，曾在家人婚禮上參與過殺豬，但在畢業式中親自完成，讓他真的體會到文化傳統與先人智慧。

家長吳健錫也說，以往的國小主流教育，讓小朋友在學校學不到泰雅文化，而他已50歲，傳統儀式只記得6、7成，幸好有博屋瑪，讓文化得以在學校往下扎根，會繼續支持學校。