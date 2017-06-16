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普仁派出所搬遷 發現日治時期「手搖式警報器」

2017-06-16  15:55

〔記者周敏鴻／桃園報導〕中壢警分局普仁派出所原來的廳舍舊址空間狹窄、不敷使用，桃園市政府在中壢區中山東路上建設新廳舍，讓民眾報案或洽公都更方便。派出所搬遷過程中，警方還找到一台日治時期的手搖式警報器與台灣省警務處時期的牌匾等，頗具歷史意義。

桃園市長鄭文燦下午主持新建廳舍啟用典禮，他說，警察工作時間長、執勤壓力大，讓警察有妥善舒適的辦公環境，就是對警察最大的支持，加上經費與人力的撥補，期盼每位警察工作之餘，都能兼顧家庭與健康。

普仁派出所的土地由退輔會提供，市府斥資7500萬元，新建地下2層、地上4層、總樓地板面積約870坪的建物，鄭文燦盛讚是「好用的派出所」，他說，普仁派出所的廳舍舊址，將盡快安排會勘，評估裝修後提供給普仁里民使用的可行性。

普仁派出所搬遷的過程中，所長呂俊池發現一台日治時期的手搖式警報器，成為新廳舍啟用典禮的亮點，警員們用手轉動搖桿，就會發出警報聲響，呂俊池說，當年市區街道的矮房子多，聲音傳導不受阻擋，方圓數公里的民眾都可以聽到警報，提前避難。

另外，還有一塊「新貌畢呈」的牌匾，細述台灣省警務處長何恩廷陳報行政院、省政府整建普仁派出所的經過，見證普仁派出所的悠久歷史。

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  • 桃園市長鄭文燦（中）主持中壢警分局普仁派出所新建廳舍啟用典禮。（記者周敏鴻攝）

    桃園市長鄭文燦（中）主持中壢警分局普仁派出所新建廳舍啟用典禮。（記者周敏鴻攝）

  • 普仁派出所搬遷的過程中，警方發現一台日治時期的手搖式警報器。（記者周敏鴻攝）

    普仁派出所搬遷的過程中，警方發現一台日治時期的手搖式警報器。（記者周敏鴻攝）

  • 普仁派出所搬遷的過程中，警方發現台灣省警務處時期的牌匾。（記者周敏鴻攝）

    普仁派出所搬遷的過程中，警方發現台灣省警務處時期的牌匾。（記者周敏鴻攝）

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