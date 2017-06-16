邀德日企業交流 中市府智慧機械產業論壇連結國際

2017-06-16 16:00

〔記者張菁雅／台中報導〕經濟部與台中市政府今天聯手舉辦「2017智慧機械產業論壇」，邀請德國與日本在智慧製造領域的知名企業與台灣企業交流，盼加速國內智慧機械業者與國際的連結，取得國際市場競爭優勢。

智慧機械產業是總統蔡英文提出的五大創新產業之一，打造台中為全球智慧機械之都，經濟部今年2月已在台中成立智慧機械推動辦公室。為落實推動產業智慧機械化、智慧機械產業化，經濟部與台中市政府今天舉辦智慧機械論壇，邀請產官學研代表出席。

經濟部長李世光致詞時呼籲產業必須有「乘法」思維，促使機械設備加入物聯網機制，串連精密機械、工具機、航太及機械零組件等在地產業，深化技術，建立有效的系統解決方案，形成聯網製造服務生態體系，才能大幅提高國際市場的競爭優勢。

李世光也說，產業要發達、技術要創新有賴於政府提供優質投資環境，經濟部已成立專一窗口，對於廠商提出的需求，專人專責專案管理，其中34％的需求與工業區土地有關，中央與地方政府一直努力取得工業區土地，而台中市政府在這方面表現得很好。

台中市長林佳龍則表示，從台中智慧機械之都走向全世界，市府已經成立「中台灣產官學研合作策略聯盟」，加強人才培育，厚植研發能量，並積極建設包含國際級會展中心在內的水湳經貿園區，作為推動智慧製造的示範區。

這場論壇邀請台灣西門子總裁暨執行長Erdal Elver、日本三菱電機產業系統及能源事業體商業發展暨策略規劃部副總經理Marta Marmiroli專題演講，以及在國內成功推動智慧製造的研華寶元數控、車王電子分享其經驗。