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中市社福預算被砍 綠營批藍營是「劊子手」

2017-06-16  15:53

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府今年第一次追加減預算的社會福利經費1200萬元被砍，恐影響擴大長青學苑進程。民進黨議員何敏誠今天在議會抨擊，「劊子手」就是國民黨團；國民黨議員李中則反擊，指市府造謠，要求市長公開道歉，還國民黨議員公道。

市議員陳本添14日質詢市長林佳龍，去年同意將舊后里國中校舍改成運動公園，校舍安全補強如通過檢驗可作為長青學苑，市府到底有沒有編預算？林佳龍答覆時表示，預算「有編沒有過」，被李中議員和幾位國民黨議員刪了。國民黨團隨即發布新聞稿，反駁根本沒刪掉長青學苑預算、市長栽贓。

市府一早發布新聞稿指出，陳本添質詢關心長青學苑推動情形，但社會局今年第一次追加減預算提出1200萬元的經費，規劃補助合法立案的非營利社福團體，擴大長青學苑的辦理規模…，但這筆預算卻遭國民黨團刪減，也使得增加課程及班數的相關規劃受到影響。

李中上午質詢時說，市長和社會局長說謊，明明沒編這筆預算，卻到處放話是國民黨刪預算，隨即怒氣沖沖走到市長面前質問，「你到底有沒有編長青學苑的預算」？社會局長多次起立企圖說明，但被李中高聲制止，李盛怒下甚至把道具麥克風丟向官員席。

何敏誠下午質詢說，議會民政委員會當初審查這筆1200萬元預算時，決議「應公平分配各里社區並加強輔導」，代表預算在委員會中並未被刪除，但到了大會的政黨協商時，就被國民黨給刪除，為什麼國民黨不敢承認，「大丈夫敢做不敢擔！」

何敏誠強調，「人必自侮而後人侮之，人必自重而後人重之」，要求社會局長呂建德要勇於說明這項預算的原委。

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  • 長青學苑以多元又豐富的學習內容吸引長輩，自開辦來廣獲好評。（資料照，記者黃鐘山攝）

    長青學苑以多元又豐富的學習內容吸引長輩，自開辦來廣獲好評。（資料照，記者黃鐘山攝）

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