| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
強降雨來襲21縣市警戒！中南部5縣市大豪雨特報
 首頁 > 生活

台東市太平溪治水 將加高卑南二號堤防

2017-06-16  15:19

［記者黃明堂／台東報導］台東市太平溪日光橋段曾在颱風時洪水滿漲，只差10公分就溢堤；水利署第八河川局即將進行「卑南右岸二號堤防加強加高工程」，解除溢堤威脅。

八河局表示，太平溪日光橋下到均一中小學後方堤防將進行整建，總長度約920公尺，此處舊有堤防堤身老舊，且高度平均不足1.5公尺，加上當地原淤積之土方均堆置於堤岸前，以致河道寬度不足，於103年9月鳳凰颱風侵襲時，已發生洪水位幾乎溢出堤防的驚險情形。

為解決此一水患威脅，目前採中央地方合作模式，辦理「卑南右岸二號堤防加強加高工程」，由台東縣政府辦理用地取得相關作業，土地費用約1億1千多萬元，八河局辦理工程設計發包，工程費預估6千萬元，預計今年10月發包，明年完工後，可保障堤邊的東方大鎮人口密集區。

八河局表示，從95到102年間執行太平溪「易淹水地區水患治理計畫」，與台東縣政府合作完成康樂橋下游兩岸堤段4件工程及豐里橋改建工程，總工程費用合計約3億元，已有效改善當地通洪瓶頸，減少洪災溢淹機率。

八河局說，為擴大治理成效，目前正推動「流域綜合治理計畫」，預計執行到108年止，主要以整治太平溪太平橋至馬蘭橋河段為主，其中馬蘭橋下游右岸堤防因中油油槽侵入河道約40公尺，以致形成通洪瓶頸段，經八河局辦理「台東右岸一號堤防延工程」，改建長度約270公尺，已於今年初完成，接下來要進行的就是「卑南右岸二號堤防加強加高工程」。

廣告
  • 台東市太平溪卑南二號堤防高度不足，曾發生洪水險溢堤威脅。（記者黃明堂攝）

    台東市太平溪卑南二號堤防高度不足，曾發生洪水險溢堤威脅。（記者黃明堂攝）

  • 台東市太平溪右岸治理工程示意圖。（記者黃明堂翻攝）

    台東市太平溪右岸治理工程示意圖。（記者黃明堂翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台巴斷交
齊柏林空勘罹難
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧香蒜土雞腿
夏季海鮮✧香炒花枝
日式✧嫩薑五花肉捲
肉丸怎麼做才好吃？
轉寄

標題：台東市太平溪治水 將加高卑南二號堤防


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月16日‧星期五‧丁酉年五月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.