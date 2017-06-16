台東市太平溪治水 將加高卑南二號堤防

2017-06-16 15:19

［記者黃明堂／台東報導］台東市太平溪日光橋段曾在颱風時洪水滿漲，只差10公分就溢堤；水利署第八河川局即將進行「卑南右岸二號堤防加強加高工程」，解除溢堤威脅。

八河局表示，太平溪日光橋下到均一中小學後方堤防將進行整建，總長度約920公尺，此處舊有堤防堤身老舊，且高度平均不足1.5公尺，加上當地原淤積之土方均堆置於堤岸前，以致河道寬度不足，於103年9月鳳凰颱風侵襲時，已發生洪水位幾乎溢出堤防的驚險情形。

為解決此一水患威脅，目前採中央地方合作模式，辦理「卑南右岸二號堤防加強加高工程」，由台東縣政府辦理用地取得相關作業，土地費用約1億1千多萬元，八河局辦理工程設計發包，工程費預估6千萬元，預計今年10月發包，明年完工後，可保障堤邊的東方大鎮人口密集區。

八河局表示，從95到102年間執行太平溪「易淹水地區水患治理計畫」，與台東縣政府合作完成康樂橋下游兩岸堤段4件工程及豐里橋改建工程，總工程費用合計約3億元，已有效改善當地通洪瓶頸，減少洪災溢淹機率。

八河局說，為擴大治理成效，目前正推動「流域綜合治理計畫」，預計執行到108年止，主要以整治太平溪太平橋至馬蘭橋河段為主，其中馬蘭橋下游右岸堤防因中油油槽侵入河道約40公尺，以致形成通洪瓶頸段，經八河局辦理「台東右岸一號堤防延工程」，改建長度約270公尺，已於今年初完成，接下來要進行的就是「卑南右岸二號堤防加強加高工程」。