愛無限大！中市社會局舉辦「禮物市集」

社會局首度推出「禮物市集」，民眾可捐出家中不用物資到市集，讓有需要的民眾到市集索取（記者蘇金鳳攝）

2017-06-16 15:17

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市社會局將在7月2日在東協廣場舉辦「愛無限大，禮物市集」，當天民眾可捐出家中未使用過或者是可用但不需要的物資，讓有需要的民眾免費索取，社會局表示，這就是「禮物經濟」，是社會局首次辦理，讓不用物品充份達到效應。

禮運大同篇有「貨惡其棄於地也不必藏於己」，很多民眾家中有太多從未使用的物品，甚至從未打開過如杯子、電鍋、盒子等，有的民眾有已用過，因買新的，但舊的可用但卻儲藏起來，如電風扇、電鍋等，這些東西都放在家中不用，完全失去物品存在的價值。

基於環保及物盡其用的理念，社會局表示，民眾將家中的物品捐出來跟民眾分享，這是「禮物經濟」的概念，民眾不需要花半毛錢，就可暢通物流，減少不必要的浪費，還可以幫助更多需要的人。

社會局將在7月2日中午在東協廣場舉行，參與活動也有很多社福團體，民眾可以在當天，把家中多餘的物資捐出，如七喜廚房需要餐具、1095需要行李箱、新住民協會需要玩具、台灣食物銀行聯合會需要便利食品、角落微光需要厚棉被、台中市希望愛生命關懷協會需要寵物用品。

社會局表示，由於當日的活動是在東協廣場舉辦，因此會有很多新移民及國際移工會到現場，若民眾家中有東南亞相關的物品，若有不要用但可用者，也可以捐出來。

社會局表示，「禮物市集」的活動，不是以物易物，若有需要的民眾，不強制帶東西來交換，可自由拿取所需要的東西，社會局希望民眾索取的東西，真的是自己所需，不要多拿於己無用的物品，讓物品真正送到有需要的民眾手中，若活動後還有剩餘的物品，會捐給相關機構。

社會局並表示，捐出的物品請以一個人搬動大小為主，不要帶大型傢俱。