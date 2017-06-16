台南鐵路地下化最北端工程預定9月底發包

2017-06-16 14:34

〔記者洪瑞琴／台南報導〕交通部鐵路改建工程局與台南市府今日說明南鐵地下化工程進展，繼南端「C214標」工程已發包施工，最北端「C211標」工程（聖功女中至小東路段）預定今年9月底發包。不過，鐵改局也強調，地下隧道主體工程在用地取得後才會動工，施工初期先進行電線遷移等前置作業。

至於北端沿經長榮新城國宅部份，該區有1千2百多戶都不是拆遷戶，但部份法定空地被徵收範圍，住戶憂心地下化工程影響S棟與A棟大樓結構安全，將於明日召開說明會。今天都發局與鐵改局也再強調，鐵路地下化連續壁與長榮新城地下壁體的距離，尚有約3.28至5.69公尺，不會跟大樓結構衝突，也不影響大樓地下室各機房設施。

都發局原邀當年設計長榮新城大樓的建築師曾永信到場，但他有事無法出席今日說明會，因此以錄影方式現身說法。曾永信舉例他設計新建的晶英酒店為例，晶英酒店開挖地下室7層，與大億麗緻連續壁僅距50公分，施作長度更達180公尺，地下開挖深度與量體都比南鐵地下化工程大，況且連續壁工法是被公認有效的安全擋土措施，做好施工計劃與安全監控，可以放心沒問題。

台南鐵路地下化工程，目前除台南車站外，已完成主要標案的工程設計，其中「C214標南台南站路段地下化工程」已於去底發包施工，範圍由東區榮譽街平交道北側至仁德區大林路平交道南側，今年3月已辦開工動土典禮。

另外，民眾關心的地價、拆遷補償等問題，南市副秘書長吳欣修表示，土地補償市價查估作業預計今年6月底完成，地上改良物補償方面，已完成東區地上物拆除線測繪作業，6月底完成公有土地查估作業後接續辦理私有土地查估，北區則已啓動拆除線測繪作業，預計6月底完成，7月啓動查估作業。

相關影音