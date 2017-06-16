夏季「牛登革熱」好發期 市府加強防疫

2017-06-16 13:49

〔記者陳文嬋／高雄報導〕 時序入夏，鮮奶需求量大增，會嚴重影響泌乳的「牛流行熱（牛登革熱）」也進入好發期，市府動保處除啟動監測，也呼籲酪農按時為牛隻施打疫苗，並加強撲滅病媒蚊，顧好自身的產業，也提供民眾健康的鮮乳。

動保處表示，「牛流行熱」是由庫蠓（糠蚊）藉由叮咬牛隻傳播的高發生率10至50%病毒性急性傳染病，發病的牛隻會有高熱、呼吸困難、跛足等症狀，也會導致泌乳量降低、懷孕牛隻流產；跛足的牛隻則必需淘汰，若爆發將對鮮乳產量有重大影響。

由於牛流行熱沒有特效藥，且醫療成本昂貴，因此預防絕對勝於治療，動保處長徐榮彬表示，除了基本清潔、消毒等牧場防疫工作，酪農應按期為牛隻施打疫苗。

動保處今年已輔導高市9成以上酪農戶，按期施打牛流行熱疫苗，同時也啟動採樣監測機制確認疫苗施打後的保護效力，徐處長強調，阻絕病媒是預防的另一個重點。

由於短波長紫外光對庫蠓特別有吸引力，因此在牛舍外圍放置適當數量的燈光誘蟲器，可以有效的減少庫蠓數量，及降低其叮咬牛隻傳播病原的機會，如此疫苗與滅蚊雙管齊下，可阻絕牛流行熱的發生及蔓延。

徐處長強調，牛流行熱只要有正確且迅速的醫療照護下死亡率極低1至2%，但環境不良、未及時獲得正確醫療照護，則會使死亡率攀升。

徐處長說，雖然牛流行熱不是人畜共通傳染病，但牛隻若出現疑似疫情，仍應儘速通報檢診釐清病因，以免疫情擴散，危害牛隻健康，並影響夏季鮮奶供應量。