誣指吳音寧「靠爸」被起底 崇實高工師稱臉書被盜用

2017-06-16 14:41

〔記者顏宏駿／彰化報導〕溪州鄉公所秘書吳音寧確定擔任北農總經理，相關新聞透過報導，名為「Jacky Lai」的網友在臉書「彰化縣民對魏縣長建言交流討論區」，發言指「吳音寧靠資政老爸關係才得以進北農」，此發言惹惱諸多網友，「Jacky Lai」被起底是崇實高工的賴姓老師，還是該校教師會理事長，但賴老師否認誣蔑他人，還說，「有人盜用他的臉書帳戶發言」。

但他又無法指出可能是誰？何時被盗用？記者反問他「需不需要請警方介入調查」，他斬釘截鐵地說「不用」，其餘一概不願回答。

稍早「Jacky Lai」跟網友的對話已被截圖，他自稱是「教師會理事長」，還說自己因為是教師會理事長才有這樣的發言，但今天記者到校求證，他又全盤否認。

詩人吳晟對此事件很感慨，他說，民國95年，前總統陳水扁調降18趴的基本存款，讓退休金不要高過退休前的薪資，他認為這相當合理，並發言表示支持，不料引起許多軍公教人員非理性的痛罵，他原始的用意，是希望「大家都好過」，看到同窗好友，跟他一樣年紀，還辛苦地種田，只拿一個月6000元的老農年金，他認為，各行各業的退休金，應該齊頭平等，這個國家才會正常，「當你吃好穿好，但一走出外面，鄰居都過窮苦日子，你心情也不會好受，這是將心比心」。

吳音寧人事底定後，電話關機，記者只好從她的同事了解其行事風格，大家對她的印象都是「開一部27年，全公所最爛的戰車」，新聞被po上網路，正反評價兩極，網友還把該新聞跟「馬英九縫縫補補的運動鞋和游泳褲」拿來對比，其中網友Jacky Lai直指吳音寧的爸爸詩人吳晟自廢18趴，獲得小英政府賞識，身兼國策顧問（應為資政），為小英政府打軍公教高領退休金，政府再提拔他女兒去當北農董事長（應為總經理），又發動新聞記者報導自己的女兒「節檢（儉）開爛車」。

網友已提醒他，這樣的言論涉及誹謗，更有人要他去讀吳晟本人對退休金的看法，不要隨便誣蔑人家，但Jacky Lai 始終不撤稿，直到被起底是崇實高工教師會長，他才嚇得立刻撤稿。