共享自行車又一家進駐宜蘭 怎麼管理宜市傷腦筋

2017-06-16 13:49

［記者林敬倫／宜蘭報導］繼新加坡無站式共享自行車oBike進駐宜蘭後，美國達拉斯的共享自行車V-bikes，也將於下個月以宜蘭縣作為示範區，進駐各鄉鎮投放腳踏車，這是V-bikes在海外與台灣首個駐點，宜蘭市長江聰淵表示，將在市區增設20個腳踏車停車處，管理無站式自行車。

oBike進駐後，宜蘭縣原先規劃的「宜蘭縣公共自行車租賃系統建置及營運管理計畫」跟著暫緩，由於無站式公共自行車採隨借隨還的模式，許多使用民眾隨意在路邊違停，影響交通安全與市容，加上管理不易，也引發許多地方首長不滿。

但oBike爭議還未落幕，來自美國達拉斯的共享自行車V-bikes，也將於7月進駐宜蘭，這是V-bikes在海外首個進駐點，台灣微拜斯科技公司執行長戴子煌表示，下個月會投入500台車，未來順利的話，打算在縣內投入2000台車，也將與縣市政府溝通，協調出停車站點，在全縣設置50至60個站點，是他們的目標。

江聰淵則表示，無站式共享自行車的業者已與市公所協調，將積極提出管理方案，oBike業者承諾將派專員處理違停車，現在違規停車的亂象已減少許多，新進駐的V-bikes業者，也釋出善意，願意配合市公所一起合作，針對腳踏車的停放進行管理。

江聰淵表示，市公所也將協調市內的廟宇、學校、景點、私有地主甚至利用公有土地，增設20個腳踏車專用停車處，藉此管理無站式自行車，不再讓腳踏車占據機車停車格，影響到民眾權益，這20個新空間不只讓無站式共享自行車停放，一般民眾也可以停，預計8月份20個停車格就可畫設好，下週開始動工。