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聽歌遊高雄 高捷 KKBOX合推旅行景點歌單

2017-06-16  13:39

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄捷運公司首度與 KKBOX合作，推出「高捷旅行景點歌單」與「高雄景點音樂牆」，透過配樂讓捷運城市旅程更有節奏，也打造出高捷獨有「聲」命力。

透過聲音行銷高捷並非第一次，高捷於民國100年起領先全國鐵道先例，先後推出高捷企業廣播頻道（K-Radio）、鋼琴聲列車離站音、一站一曲等多類型聽覺服務，與 KKBOX合作則是第一回嘗試。

高捷說明，高捷旅行景點歌單是結合8座車站沿線特色推出，可透過序號卡下載，八站包括西子灣、鹽埕埔、市議會（舊市議會）、美麗島、草衙、中央公園、巨蛋、橋頭糖廠。

景點歌單安排了不同語系、曲風的音樂，像國台英日語系，及流行、古典、搖滾、電子等，希望民眾在搭乘高捷遊景點時，可感受到更深的高雄味。

為歡慶此次合作， KKBOX回禮給喜愛音樂的朋友，提供20萬份KKBOX免費體驗序號，民眾可在6月21日爽報中取得「KKBOX儲值序號」後、盡情使用音樂服務7天，完整的高雄景點歌單可上KKBOX平台搜尋「高捷站務員小穹」。

高捷少女小穹則擔任推介大使，並推出限量活動序號卡，歡迎民眾至美麗島站商品館、左營站旅遊諮詢台購買﹔高捷鹽埕埔站及美麗島站另打造有「高雄景點音樂牆」，開放民眾體驗。

民眾如想先飽耳福，可下載高捷通APP，搶先試聽小穹推薦歌單，活動詳情可至「高雄捷運」臉書粉絲團查詢。

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  • 高捷與KKBOX合作，推出「高捷旅行景點歌單」（高捷提供）

    高捷與KKBOX合作，推出「高捷旅行景點歌單」（高捷提供）

  • 高捷說明高捷旅行景點歌單使用方式與內容（高捷提供）

    高捷說明高捷旅行景點歌單使用方式與內容（高捷提供）

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