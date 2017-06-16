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畢業典禮沒學生離校 80歲阿嬤唸了16年還要繼續深造

2017-06-16  13:21

〔記者吳俊鋒／台南報導〕基督長老教會開辦的松年大學台南市新化分校，今天舉行畢業典禮，包含學士班、碩士班、博學班等13位應屆生，都決定再留校升學，繼續「深造」，包含高齡92歲的婆婆陳水月與媳婦林美月，而82歲的于穆玉治，已唸了16年，完成博學班三級課程的她，還要再攻讀第4級，上進的心，令人敬佩。

分校位在新化基督長老教會，於2001年正式開學，迄今17年了，課務主任卓翠麗表示，與一般大學相同，1學年以春季班與秋季班，劃分上下學期，學士班4年，碩士班2年，而博學班則是3年1級，目前最高唸到第4級，全部學員逾60人。

卓翠麗說，于穆玉治是松大開辦後第2年來報名，連續就讀16年，從學士、碩士，到今天博學班3級畢業，上課時從未缺席，都有領到全勤獎。

于穆玉治最喜歡的是律動舞蹈，也愛唱歌，手語、日語、英語等也很有興趣，還學習烏克麗麗、直笛等樂器，她強調，透過不斷地進修，讓自己覺得活力充沛。

畢業典禮開始後，應屆生接續進場，接受歡呼，林美月推著坐在輪椅上的陳水月來到座位，引人矚目，4年前她們一起報名參加松大，都從都完成了學士班課程，將會再唸碩士班，繼續學習之路，2人被譽為婆媳典範，贏得在場師生與貴賓的喝采。

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  • 于穆玉治（前左1）研讀了16年，今天是博學班三級的畢業生。（記者吳俊鋒攝）

    于穆玉治（前左1）研讀了16年，今天是博學班三級的畢業生。（記者吳俊鋒攝）

  • 陳水月（前）與林美月（後左）一起學習、畢業，婆媳之情，令人稱許。（記者吳俊鋒攝）

    陳水月（前）與林美月（後左）一起學習、畢業，婆媳之情，令人稱許。（記者吳俊鋒攝）

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