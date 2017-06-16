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大南瓜排排站 淡水河畔開派對

新北市一年一度的「全國大南瓜比賽」將於23日登場，屆時可見一顆比一顆大的南瓜。（記者何玉華攝）

2017-06-16  13:16

〔記者何玉華／新北報導〕夏日來臨前的南瓜盛宴即將在淡水河畔展開!

新北市長朱立倫今天出席「全國大南瓜記者會」，宣布每年夏天舉辦的「大南瓜比賽」將於6月23至6月25日，在淡水捷運站後方的金色水岸廣場登場，農業局也整合淡水老街、觀光飯店與餐管系師生，在6至8月推出優惠南瓜特色餐，與在地有機業者合作舉辦體驗活動，還有與虎牌米粉合作推出的新產品「南瓜米粉」。

農業局指出，23日下午舉行「全國大南瓜比賽」，為數眾多的大南瓜將整齊排列在淡水河岸，是每年一見的夏日奇觀，活動粉絲頁也舉辦大南瓜重量預測賽，貼文預測最接近者，可獲得新產品「南瓜米粉」；24日下午舉行「金色浪潮-南瓜主題舞蹈比賽」及「夏日南瓜野餐會」，並在25日前舉辦展售活動。

主辦單位為推廣南瓜豐富營養的食用價值，24日下午也首度在淡水河岸舉辦「夏日南瓜野餐會」，野餐組內容包含南瓜米粉、特製爽口南瓜果凍、當季鮮磨南瓜泥三明治，淡水老街排隊名產古早味起司蛋糕，以及LED南瓜燈，4人份野餐組合售價599元，限量50組。

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  • 淡水南瓜盛產，餐飲業者紛紛推出優惠南瓜特餐。（記者何玉華攝）

    淡水南瓜盛產，餐飲業者紛紛推出優惠南瓜特餐。（記者何玉華攝）

  • 淡水南瓜盛產，與虎牌合作推出新產品「南瓜米粉」。（記者何玉華攝）

    淡水南瓜盛產，與虎牌合作推出新產品「南瓜米粉」。（記者何玉華攝）

  • 南瓜做成的甜點也頗具特色。（記者何玉華攝）

    南瓜做成的甜點也頗具特色。（記者何玉華攝）

  • 業者利用在地特色，推出南瓜鐵蛋脆筍包。（記者何玉華攝）

    業者利用在地特色，推出南瓜鐵蛋脆筍包。（記者何玉華攝）

  • 「全國大南瓜記者會」上，安排品嘗「南瓜米粉」，看起來相當可口。（記者何玉華攝）

    「全國大南瓜記者會」上，安排品嘗「南瓜米粉」，看起來相當可口。（記者何玉華攝）

  • 「全國大南瓜記者會」上，安排品嘗「南瓜米粉」，看起來相當可口。（記者何玉華攝）

    「全國大南瓜記者會」上，安排品嘗「南瓜米粉」，看起來相當可口。（記者何玉華攝）

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