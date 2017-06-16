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馬糞海膽開採首日 北辰市場未見蹤影

今年延後一個月採捕，生殖腺飽滿肥美。（記者劉禹慶攝）

2017-06-16  13:06

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年澎湖馬糞海膽今日開採，原本預期首日會爆量，但澎湖最大北辰市場卻未見蹤影，直接進入龍門產區，也僅有寥寥幾家，由於產量銳減，預估產區每公斤價格飆漲至1300元，市價恐將更高，也再次凸顯物種銳減的警訊。

原本是海邊常見生物的馬糞海膽，卻因人類口腹之慾，產量銳減，去年還一度爆發瀕危危機，因此澎湖縣政府制訂採收期，今年延後一個月開採，由於每年開放首日都會出現爆量海膽，因部分不肖漁民早在開放前夕就圈養海膽，但今年卻反常，澎湖傳統最大市場北辰市場，首日完全見不到馬糞海膽蹤影。

直接前往海膽產區湖西龍門港，往年家家戶戶門前整理海膽的畫面，已不復見，沿路僅有2家在戶外挖海膽，採收海膽的大哥表示，今年海膽數量更少了，以前2個小時可採捕百餘顆海膽，今年卻只有70餘顆，因此每公斤價格在1300元，比去年1200元略高，但今年因採收期延後，生殖腺都較為飽滿，品質較好。

根據農漁局統計，今年開放首日，數量與去年差不多，非正式資料顯示，第一天在澎湖魚市場約500顆上市，漁民私下捕捉販賣約1000顆，每顆價格在60-80元，去年則是每顆50-60元，同時去年採捕期首日在魚市場上市580顆，整年8479顆，今年則要累積至8月31日才能結算，並做為明年開放採捕日期的參考依據。

馬糞海膽開放採捕首日，數量銳減價格攀高。（記者劉禹慶攝）

馬糞海膽取用其生殖腺，日本人稱為雲丹食用。（記者劉禹慶攝）

處理過後的海膽殼，都會回歸大海，希望殘渣能復育小海膽。（記者劉禹慶攝）

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