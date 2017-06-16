生命是被愛喚回來的 ！「密碼女孩」簽署器官捐贈

器官捐贈日前夕，「密碼女孩」莊馥華（右）由母親握著手簽署器官捐贈。（記者湯世名攝）

2017-06-16 13:06

〔記者湯世名／彰化報導〕「密碼女孩」莊馥華今天在6月19日器官捐贈紀念日前夕，與母親現身彰化基督教醫院簽署器官捐贈卡，表達支持器官捐贈並呼籲民眾響應。全身癱瘓、只剩下聽覺的莊馥華吃力地用頭部敲打著摩斯電碼的溝通板，透過母親說：「身障者，也可以器官捐贈。」讓大愛恆久，永不止息。

彰基今天舉辦「器官捐贈紀念日」活動，讓每位器官捐贈者的愛心與勇氣，不因時間的流逝而被遺忘，更希望能增加國內社會對捐贈者的尊重與無限感恩，有「台灣的海倫凱勒」稱號的莊馥華也由母親邱梅珍陪同推著輪椅來到會場響應。

邱梅珍說，83年母親節樓下失火，導致當年才10歲的莊馥華一氧化碳中毒，在醫院昏迷3個多月，清醒後卻全身癱瘓，雙眼失明，嘴巴發不出聲音，只剩下聽覺，在家人的愛與鼓勵下，莊馥華努力學習，用同意點頭、不同意眨眼睛，配合特製的「注音溝通板」，或吃力的用頭部的力量敲打著摩斯電碼的溝通板，與外界溝通。

邱梅珍說，莊馥華21歲那年曾說「如果可以，只想活到30歲。」她提出了器官捐贈的想法，也是莊馥華第一次知道有器官捐贈。

簽署儀式中，邱梅珍握住莊馥華的手，簽下器官捐贈卡，現場頓時響起熱烈掌聲，莊馥華並透過母親表示，她的生命是被愛呼喚回來的，她很感恩，只要是可以用的器官，她要全部捐出。

彰基副院長陳堯俐表示，愛心接力、生命接續，希望每位器官捐贈者的愛心與勇氣，不因時間的流逝而被遺忘，更呼籲國人踴躍簽署，帶動器捐風氣。