六家民俗公園忠孝堂竣工 完成修復最後一塊拼圖

新竹縣竹北市逾百年歷史的六張犁忠孝堂，今早在大雨中剪綵熱鬧竣工（記者廖雪茹攝）

2017-06-16 13:01

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市逾百年歷史的六張犁忠孝堂，今早在滂沱大雨中熱鬧竣工，完成六家民俗公園傳統建築修復的最後一塊拼圖；交大表示，除特別設置一處環場式投影空間，提供實驗性質的教學展演，未來準備規劃親子書屋及茶飲服務，以作為大學與社區的交流平台。

竣工典禮，分別由新瓦屋的小花鼓隊及東海國小金獅隊，開場表演及壓軸演出。副縣長楊文科致詞時，推崇六張犁的林家聚落培育出3位縣、市長，林保仁、林光華及林政則，地靈人傑；外傳有意角逐縣長寶座的他，稱許林光華縣政規劃的遠見，還說「如果你能支持我，我一定幫你完成規劃藍圖」。

客委會副主委范佐銘、交大副校長陳信宏、竹北市長何淦銘及地方民意代表，一致肯定六家民俗公園為客家文化研究的重鎮；交大客家文化學院院長張維安，更指其擁有的設備和古蹟，他認為是「全世界最好的客家學院，放心交給交大，未來培養30個首長人才。」

前新竹縣長林光華導覽家鄉六張犁的今昔，細數串起東興圳文化的點滴。他說，在林家先人胼手胝足的開墾下，打造六家成為新竹的穀倉，興建了義民廟和蓮華寺；他認為，六張犁的官方文史資料尚待補充，修復工程也仍有改善空間，他願意盡力幫忙。

文化局長張宜真表示，民俗公園保留的6座傳統建築中，小問禮堂和六張犁忠孝堂為交大所有；縣府在2013年爭取客委會補助1800萬元，交大自籌359萬餘元，先做研究調查與規劃設計，再展開修復與再利用工程。

文化局表示，六張犁忠孝堂（東平13號）是林家來台第六代子孫林礽極，在1910年所建造家屋；1999年因聚落全區都市計畫徵收，並劃定為六家民俗公園。忠孝堂修復工程保留傳統客家農村生活型態，右護龍為豢養牲畜的地方，交大除打造一處環場式投影空間，後續擬規劃親子書屋及茶飲服務。