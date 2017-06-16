| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
味全油品案獲判2年徒刑 魏應充下月底入監 彰銀9席董事 財部取得過半5席
 首頁 > 生活

六家民俗公園忠孝堂竣工 完成修復最後一塊拼圖

新竹縣竹北市逾百年歷史的六張犁忠孝堂，今早在大雨中剪綵熱鬧竣工（記者廖雪茹攝）

2017-06-16  13:01

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市逾百年歷史的六張犁忠孝堂，今早在滂沱大雨中熱鬧竣工，完成六家民俗公園傳統建築修復的最後一塊拼圖；交大表示，除特別設置一處環場式投影空間，提供實驗性質的教學展演，未來準備規劃親子書屋及茶飲服務，以作為大學與社區的交流平台。

竣工典禮，分別由新瓦屋的小花鼓隊及東海國小金獅隊，開場表演及壓軸演出。副縣長楊文科致詞時，推崇六張犁的林家聚落培育出3位縣、市長，林保仁、林光華及林政則，地靈人傑；外傳有意角逐縣長寶座的他，稱許林光華縣政規劃的遠見，還說「如果你能支持我，我一定幫你完成規劃藍圖」。

客委會副主委范佐銘、交大副校長陳信宏、竹北市長何淦銘及地方民意代表，一致肯定六家民俗公園為客家文化研究的重鎮；交大客家文化學院院長張維安，更指其擁有的設備和古蹟，他認為是「全世界最好的客家學院，放心交給交大，未來培養30個首長人才。」

前新竹縣長林光華導覽家鄉六張犁的今昔，細數串起東興圳文化的點滴。他說，在林家先人胼手胝足的開墾下，打造六家成為新竹的穀倉，興建了義民廟和蓮華寺；他認為，六張犁的官方文史資料尚待補充，修復工程也仍有改善空間，他願意盡力幫忙。

文化局長張宜真表示，民俗公園保留的6座傳統建築中，小問禮堂和六張犁忠孝堂為交大所有；縣府在2013年爭取客委會補助1800萬元，交大自籌359萬餘元，先做研究調查與規劃設計，再展開修復與再利用工程。

文化局表示，六張犁忠孝堂（東平13號）是林家來台第六代子孫林礽極，在1910年所建造家屋；1999年因聚落全區都市計畫徵收，並劃定為六家民俗公園。忠孝堂修復工程保留傳統客家農村生活型態，右護龍為豢養牲畜的地方，交大除打造一處環場式投影空間，後續擬規劃親子書屋及茶飲服務。

廣告
  • 新竹縣竹北市逾百年歷史的六張犁忠孝堂今天竣工，完成六家民俗公園傳統建築修復的最後一塊拼圖。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣竹北市逾百年歷史的六張犁忠孝堂今天竣工，完成六家民俗公園傳統建築修復的最後一塊拼圖。（記者廖雪茹攝）

  • 竹北六家民俗公園的忠孝堂竣工，交大客家文化學院未來準備規劃親子書屋及茶飲服務，以作為大學與社區的交流平台。（記者廖雪茹攝）

    竹北六家民俗公園的忠孝堂竣工，交大客家文化學院未來準備規劃親子書屋及茶飲服務，以作為大學與社區的交流平台。（記者廖雪茹攝）

  • 六張犁忠孝堂修復工程，特別設置一處環場式投影空間，提供實驗性質的教學展演。（記者廖雪茹攝）

    六張犁忠孝堂修復工程，特別設置一處環場式投影空間，提供實驗性質的教學展演。（記者廖雪茹攝）

  • 前新竹縣長林光華導覽家鄉六張犁的今昔，細數串起東興圳文化的點滴。（記者廖雪茹攝）

    前新竹縣長林光華導覽家鄉六張犁的今昔，細數串起東興圳文化的點滴。（記者廖雪茹攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 傳統建築 六張犁忠孝堂
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台巴斷交
齊柏林空勘罹難
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧香蒜土雞腿
夏季海鮮✧香炒花枝
日式✧嫩薑五花肉捲
肉丸怎麼做才好吃？
轉寄

標題：六家民俗公園忠孝堂竣工 完成修復最後一塊拼圖


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月16日‧星期五‧丁酉年五月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.