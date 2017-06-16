林園中學師生聯手以化石、繪畫 控訴「海洋悲歌」

楊慶鴻展出海洋化石，與學生聯手呼籲「減塑」。（記者洪臣宏攝）

2017-06-16 12:39

〔記者洪臣宏／高雄報導〕林園高中學生透過畫筆描繪「海洋悲歌」，栩栩如生地呈現海洋景況，被高市圖林園分館邀請展出，該校老師楊慶鴻老師同時展出300餘件海洋化石，師生聯手呼籲「減塑」拯救海洋。

林園高中這學期舉辦「環境教育海洋議題繪畫比賽」，林園圖書館主任李文娟邀請得獎50件作品舉辦『黃金比例-楊慶鴻海洋生物化石展暨「海洋悲歌知多少」林中學生美展』，今天起展至8月27日止。

高3李欣頻畫了海龜吸入塑膠吸管，被志工救起拔出吸管時，血流不止且奄奄一息的駭人畫面。她說，看到這部環境教育影片時，血淋淋影像刺痛她的內心，從沒想過不起眼的吸管，竟會威脅到巨大海龜生命。

國中部2年級吳怡嫻畫了一隻死掉的小鳥，她說，這隻鳥在海邊看到了五顏六色的垃圾，以為是好吃的食物而一直吃，不會腐壞的塑膠填滿牠的肚子，牠也因為再也吃不下食物被餓死。吳怡嫻憂心地說，再不減少塑膠使用，人類遲早自食惡果。

楊慶鴻這次展出海洋化石呼應學生。10多年前有學生拿了筆石跟直角石要他辨別，他當場被考倒，從此發憤鑽研化石，後來跑遍恆春四溝、苗栗溪湖、台南菜寮溪等地挖掘化石，因為清修技術獲得肯定，2011年年被中國官方「化石網」認可為海外科普基地。目前蒐集四百餘種、上千件化石，以三葉蟲、菊石最多，年代最遠的有寒武紀前（5億3千萬年前）的節肢、軟體動物；年代最近的是數十萬年前新生代哺乳動物，如鹿角、牛掌骨等。