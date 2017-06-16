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南市基金會董事名單赫見已逝「汪笨湖」 議員批太扯

2017-06-16  12:28

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會教育委員會今天開會審查議案，其中，市府提案送審「台南市文化基金會105年度決算」案，有關基金會董監事名單，議員審查時赫見已經往生的「汪笨湖」還在擔任董事，市議員唐碧娥嘲諷說，汪笨湖人都往生了，怎麼董事名單還有他的名字，「難道他會爬起來開會嗎？」

南市議會收到市府提案公文的日期為今年3月28日，而汪笨湖則於今年2月16日病逝。唐碧娥批評說，魔鬼藏在細節裡，政府連這麼小的事都會出錯，實在太扯了，可見不夠謹慎，市府提案要送來議會，理應再確認一次後再送來，以免出錯鬧笑話。

另外，台南市文化基金會的董事名單，還有行政院秘書長、前南市府秘書長陳美伶。唐碧娥質疑說，行政院事情這多，陳美伶怎麼會有時間來台南出席開會呢？這些細節，提案單位文化局應該要注意，看是要重聘或遞補，應該要有所作為。

文化局長葉澤山表示，當初內部提案作業時，也許當時王笨湖還在世，這還要來查一下才知道，以後會留意，而汪已往生，會先予除名。由於基金會董事是與市長任期一致，明年底就期滿，加上基金會的董事變更，相當繁瑣，必須所有董事的文件一起公證，因此陳美伶這一席董事，將暫不變更，待明年底屆滿即會進行改組。

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  • 台南市文化基金會董監事名單，議員審查時赫見已經往生的「汪笨湖」還在名單上，批評市府不用心。（記者蔡文居攝）

    台南市文化基金會董監事名單，議員審查時赫見已經往生的「汪笨湖」還在名單上，批評市府不用心。（記者蔡文居攝）

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