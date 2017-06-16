老屋活化換新裝 關山警分局「時光時廊」重現

「我很老了，好好愛護我」關山分局周遭有多棟木式老建築，古今建築並存成另類景觀。（記者陳賢義攝）

2017-06-16 12:13

［記者陳賢義／台東報導］台東關山警分局崁頂所旁的新式體技館啟用後，分局將原本的「柔道館」重新規劃設置為「關警史蹟文物館」，警察文物分門別類置放，參訪賓客絡繹不絕，儼然成為縱谷地區的另類私房景點，由於周遭有多棟木造建築，長久失修恐成危樓，分局再發想，以竹編將老屋活動換新裝，打造一條時光走廊，讓賓客體驗古今建築並存的懷舊情懷。

關山警分局現有建築群，包含中央主建物，兩側分區辦公室，整體呈現「ㄇ型」排列，另有後方及右側日式老建築群，木造建物年代可追溯至西元1932年，換算日治時代為昭和7年，而鋼筋水泥建物為民國68年完竣，在分局範圍內形成古今建築並存的另類景觀。

有鑑於老屋日漸凋零，部分樑柱因欠缺維修經費恐成「危樓」，分局長徐俊生為避免參訪民眾誤闖發生危害，動員清掃整理環境外，更將部分老屋活化換上竹編新裝，展現昔日風華樣貌。為讓民眾了解古今建物的不同，在巷裡地上畫上分界線，讓民眾走在時光走廊上，感受不同的懷古思情。

關山分局表示，民眾之前參訪警史館，必須穿越關山派出所辦公區域，考量案件當事人的隱私及權益，即日起參訪動線改由分局右側後方時光走廊進入，訪客可依大門口圖示及指標方向行進，感受換上新裝的老屋所散發出的另類風華。