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暑修求畢業 銘傳生投訴被逼從台北到桃園上課

2017-06-16  12:11

〔記者吳柏軒／台北報導〕畢業門檻再惹議！銘傳大學因設資訊畢業門檻，另開設資訊課要求學生必修，但有學生投訴，即將畢業卻差資訊門檻，想透過暑修上課補足，卻因人數未滿停開，詢問校方卻被要求要從台北到桃園上課，批校方作法不合理；校方則回應，暑修是學生自主選擇，若不到桃園也可提專案在台北開課，但須負擔老師鐘點費才能開。

投訴學生表示，銘傳規定學生要通過TQC電腦技能檢定，或修過校級必修課「資訊科技：辦公室應用」後才能畢業，面臨畢業壓力，想透過暑修課程來達標，但選課完後才發現，台北校區的選課人數僅15人，未達校方規定的20人而遭停開，詢問校方處置，卻被逼「可以到桃園上課。」痛批校方說法不合理。

投訴學生表示，自己已取得TQC證照，卻因延畢身分遭拒絕抵免，強制要求修課，但如今暑修課程卻又停開，對此十分不滿，他還透露，銘傳有台北、桃園等多個校區，遇到校必修課會兩地開，但卻常面臨選課人數不足而停開，學校卻只會說風涼話要學生跨區上課，如去年就有不少桃園校區學生因此必須到台北上課。

銘傳校方回應，暑修課程依規定就是要滿20人才能開課，但若人數不足需開課，可專案申請，若以投訴學生案例，15人須分擔教師鐘點費，估算共5萬4720元給15人均分，每人要付3648元才能開課，比正常的暑修課學分費每人2736元還要多一些，但強調暑修是學生的自主選擇，而畢業門檻則是學期間修完課程即可。

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  • 銘傳大學105學年暑修課程因為修課人數20人限制，不少課程因此停開，卻影響到學生畢業門檻權益，遭學生投訴。（投訴學生提供）

    銘傳大學105學年暑修課程因為修課人數20人限制，不少課程因此停開，卻影響到學生畢業門檻權益，遭學生投訴。（投訴學生提供）

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