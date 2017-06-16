憑藉幼童手上戳章 員警協助一家團圓

2017-06-16 12:05

［記者楊政郡／台中報導］台中市政府警察局三分局東區分駐所，一週前接獲某停車場管理員來電，稱發現1名走失幼童需要協助，副所長詹勝科在幼童手臂發現1枚「繩網迷宮」戳章，上網找到「秀泰廣場2館」有間繩網迷宮的親子樂園，去電秀泰廣場，立即找到確有媽媽在尋找迷失孩童，10幾分鐘母子就在派出所重逢，幼童破啼為笑。

這是件溫馨的新聞，東區分駐所員警獲報帶回走失的幼童，幼童由志工媽媽安撫，有說出讀大班，今年6歲，但不知道家裡跟家人的電話號碼，但幼稚園名稱、自己的名字說得很清楚，也得知幼童家住霧峰，今天和父母秀泰廣場玩，他還不知道走失是什麼，含著眼水也不敢哭出聲，期盼父母會來接他。

而此案因副所長發現孩子手上戳章「繩網迷宮」，上網又找到台中秀泰廣場2館，確有一家「繩網迷宮」的親子樂園，戳章相當明顯，應該就是當天蓋的，立即連繫秀泰廣場，也確實得到令人興奮的答案，秀泰廣場人員約5分鐘就回復，確實有年輕父母親到服務台來找小孩。

由該廣場人員協助這對父母親，約10幾分鐘就到東區分駐所，小孩在休息室一看到母親，就從休息室衝出來，小弟弟看到家人破涕為笑，媽媽看到小孩終於放下心中大石頭，對在場人員表達感激，還在質疑警察是怎麼找到他們的？看到失而復得團聚畫面，另人感動又窩心。