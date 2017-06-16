拒吃僵屍食品 律師主張散裝冷凍魚肉應標示期限

2017-06-16 12:12

〔記者張菁雅／台中報導〕日前台中、高雄、新北市都傳出業者販賣逾期冷凍水產、肉品事件，中彰投苗消保聯合律師團建議衛福部修正食安法規，國外進口冷凍水產及肉類產品，在分裝或直接販售過程，每一供應鍊中，都應強制業者標示食材的保存期限，才能確保消費者的權益，全面提升食安環境。

近期頻傳查獲販賣逾期冷凍水產、肉品事件，中彰投苗消保聯合律師團因此開會討論食安法相關規定。律師何志揚表示，食安法施行細則第18條但書規定，進口食品在販售前才需完成中文標示，而在改裝、分裝或其他加工過程，食安法都未要求標示食品的有效期限等重要資訊，讓業者脫免標示的責任，衛生人員縱使進廠查核，也無從了解眼前所見魚肉究竟是哪一批進口的，除非從業人員出面爆料，否則消費者吃到過期水產或肉品的機會很大。

與會律師們一致認為，新鮮魚、肉容易辨識新鮮程度，而冷凍魚、肉因冷凍而延長保存期限，消費者無法透過外觀了解食品新鮮情形，只有透過每一供應鍊都確實標示保存期限及保存方式等，基層衛生查核人員才可以清楚辨識食品保存期限，落實查核。

台中市政府法制局長陳朝建表示，冷凍魚、肉不論是否為即期食品，都應該標示保存期限，呼籲衛福部正視散裝冷凍食品標示問題，儘速修正食安法規，才能讓民眾不會吃到逾期的僵屍水產、肉品。