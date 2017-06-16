| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
味全油品案獲判2年徒刑 魏應充下月底入監 彰銀9席董事 財部取得過半5席
 首頁 > 生活

拒吃僵屍食品 律師主張散裝冷凍魚肉應標示期限

2017-06-16  12:12

〔記者張菁雅／台中報導〕日前台中、高雄、新北市都傳出業者販賣逾期冷凍水產、肉品事件，中彰投苗消保聯合律師團建議衛福部修正食安法規，國外進口冷凍水產及肉類產品，在分裝或直接販售過程，每一供應鍊中，都應強制業者標示食材的保存期限，才能確保消費者的權益，全面提升食安環境。

近期頻傳查獲販賣逾期冷凍水產、肉品事件，中彰投苗消保聯合律師團因此開會討論食安法相關規定。律師何志揚表示，食安法施行細則第18條但書規定，進口食品在販售前才需完成中文標示，而在改裝、分裝或其他加工過程，食安法都未要求標示食品的有效期限等重要資訊，讓業者脫免標示的責任，衛生人員縱使進廠查核，也無從了解眼前所見魚肉究竟是哪一批進口的，除非從業人員出面爆料，否則消費者吃到過期水產或肉品的機會很大。

與會律師們一致認為，新鮮魚、肉容易辨識新鮮程度，而冷凍魚、肉因冷凍而延長保存期限，消費者無法透過外觀了解食品新鮮情形，只有透過每一供應鍊都確實標示保存期限及保存方式等，基層衛生查核人員才可以清楚辨識食品保存期限，落實查核。

台中市政府法制局長陳朝建表示，冷凍魚、肉不論是否為即期食品，都應該標示保存期限，呼籲衛福部正視散裝冷凍食品標示問題，儘速修正食安法規，才能讓民眾不會吃到逾期的僵屍水產、肉品。

廣告
  • 中彰投苗消保律師團建議修改食安法，規定散裝冷凍魚、肉應標示保存期限。（台中市政府法制局提供）

    中彰投苗消保律師團建議修改食安法，規定散裝冷凍魚、肉應標示保存期限。（台中市政府法制局提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 冷凍水產品 逾期冷凍肉 逾期食品
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台巴斷交
齊柏林空勘罹難
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧香蒜土雞腿
夏季海鮮✧香炒花枝
日式✧嫩薑五花肉捲
肉丸怎麼做才好吃？
轉寄

標題：拒吃僵屍食品 律師主張散裝冷凍魚肉應標示期限


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月16日‧星期五‧丁酉年五月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.