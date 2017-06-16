龍山寺即日起減香減爐 禮儀業者：衝擊產業

場外民眾高舉步條抗議，擔憂減爐將斷百年傳承香火。（記者羅沛德攝）

2017-06-16 11:54

〔記者沈佩瑤／台北報導〕建寺278年的萬華艋舺龍山寺今舉行減爐儀式，即起剩佛祖爐，信徒參拜只需拿1炷香，但場外有禮儀業者抗議，認為將造成產業衝擊。禮儀用品職業工會全國總工會理事長戴明喜表示，減香減爐很好，但汽機車廢氣量更高，環保署偏要打擊產業、宗教。

近年環保意識抬頭，除行天宮全面禁香外，原本最初有7座香爐、1人21炷香的龍山寺，民國90年變成1人7炷香，於104年實施減爐，留下正殿的觀世音爐（佛祖爐）、天公爐及後殿的媽祖爐等3座爐、1人3炷香。

經過2年後，經台大醫院、台大團隊的檢測，發現雖然已實施減香減爐，可是細懸浮微粒（PM2.5）仍居高不下。

戴明喜說，這半年來，環保署頻頻打壓線香產業，「很歡迎減香減爐，但汽機車的廢氣量還要更高，為何偏要拿我們行業開刀，不僅打擊產業，也打擊到宗教」。

龍山寺寺務組長張雪玲回應，龍山寺近年來常有黑心大陸香，導致整個寺廟有難聞刺鼻味，因此民國101年公告不接受民眾捐贈的線香。且這次減香減爐，廟方提供的線香也是無煙香、純天然檀香，對於空氣品質提升一定有幫助。